ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ''Tarla Günü'' etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımsal üretimde hem Avrupa'da hem de dünyada önemli bir yerde olduğunu söyledi.

İster gelişmiş ister gelişmekte olan isterse de gelişmemiş olsun her ülkede istihdamın ve milli gelirin artmasında tarım ve hayvancılığın önemli bir payı bulunduğunu vurgulayan Çakacak, şöyle devam etti:

"Şunu hepimiz biliyoruz ki artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda ihtiyacının karşılanması en önemli sorunlardan birine dönüşmekte, bu da tarım ve hayvancılığı içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik sektörü haline getirmektedir. Ham madde ihtiyacı, sanayi sektöründeki büyük ihtiyaçlardan biridir. İşte tarım ve hayvancılık bunu sağlıyor. Deri, kozmetik, süt, et, konserve, ilaç, tekstil ve gıda endüstrileri tarım ve hayvancılıktan beslenmektedir. Birçok ihracat kalemi dolaylı veya doğrudan tarım ve hayvancılık sayesinde yapılabilmektedir. Böylesine geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle, tarım ve hayvancılık politikaları ülkelerin siyasal, sosyal ve ekonomik politikalarının en önemli unsurunu oluşturmaktadır."