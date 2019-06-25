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Geçit Kuşağı'nda "Tarla Günü" etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından "Tarla Günü" etkinliği yapıldı - Vali Özdemir Çakacak: - "Türkiye tarımsal üretimde hem Avrupa'da hem de dünyada önemli bir yerdedir. Şu an yıllık 65 milyar dolar seviyesinde olan tarımsal üretimimizi ve 22 milyar dolar civarındaki tarımsal ihracatımızı, 150 milyar dolarlık üretim ve 30 milyar dolarlık ihracat rakamına yükseltmek devletimizin ana hedefidir"

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ''Tarla Günü'' etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımsal üretimde hem Avrupa'da hem de dünyada önemli bir yerde olduğunu söyledi.

İster gelişmiş ister gelişmekte olan isterse de gelişmemiş olsun her ülkede istihdamın ve milli gelirin artmasında tarım ve hayvancılığın önemli bir payı bulunduğunu vurgulayan Çakacak, şöyle devam etti:

"Şunu hepimiz biliyoruz ki artan dünya nüfusuna paralel olarak gıda ihtiyacının karşılanması en önemli sorunlardan birine dönüşmekte, bu da tarım ve hayvancılığı içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik sektörü haline getirmektedir. Ham madde ihtiyacı, sanayi sektöründeki büyük ihtiyaçlardan biridir. İşte tarım ve hayvancılık bunu sağlıyor. Deri, kozmetik, süt, et, konserve, ilaç, tekstil ve gıda endüstrileri tarım ve hayvancılıktan beslenmektedir. Birçok ihracat kalemi dolaylı veya doğrudan tarım ve hayvancılık sayesinde yapılabilmektedir. Böylesine geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle, tarım ve hayvancılık politikaları ülkelerin siyasal, sosyal ve ekonomik politikalarının en önemli unsurunu oluşturmaktadır."

Vali Çakacak, tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mayıs 2019 sonu itibarıyla son bir yılda tarım ihracatının 22 milyar 800 milyon doları aştığını aktaran Çakacak, "Bu rakam toplam ihracatımızın yüzde 12,6'sı düzeyinde. Türkiye tarımsal üretimde hem Avrupa'da hem de dünyada önemli bir yerdedir. Şu an yıllık 65 milyar dolar seviyesinde olan tarımsal üretimimizi ve 22 milyar dolar civarındaki tarımsal ihracatımızı, 150 milyar dolarlık üretim ve 30 milyar dolarlık ihracat rakamına yükseltmek devletimizin ana hedefidir." diye konuştu.

Çakacak, ihracat artış hedefine ulaşmada buğday, arpa, çavdar ve diğer tarım bitkilerinin çeşitliliğinin korunması ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak hale getirilmesinin, tarımsal üretimin artırılarak gıda arz güvenliğinin sağlanmasının çok önemli bir görev olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra Çakacak ve beraberindekiler tarlaları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü

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