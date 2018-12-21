Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin anayasasının "ahilik" ilkeleriyle yeniden yazılması gerektiğini belirterek, "Ahilik kültürü, zamandan ve mekandan bağımsız değerler ve kurallarla geçmişimizde olduğu gibi, geleceğimizde de var olmaya devam edecek, yol gösterici olacak." dedi.

ATO ve Anka Enstitüsü iş birliğiyle oda binasında "Geçmişten Günümüze Başkentte Ahilik Paneli" düzenlendi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara tarihinde ahilik teşkilatının ve kültürünün önemli yeri olduğunu söyledi.

Ahiliğin, Anadolu halkını hem ekonomik hem de ahlaki yönden geliştiren, kamil insanı temel alarak çalışma hayatını düzenleyen bir örgütlenme olduğuna işaret eden Baran, "Bugünün modern dünyasında ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve ara buluculuk gibi birçok kavram, ahilik teşkilatı çatısı altında Anadolu'da yaklaşık 700 yıl önce hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

Ticari hayatta insan olmanın erdemlerinin yeniden hatırlanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Baran, "Ticaretin anayasası ahilik ilkeleriyle yeniden yazılmalı. Ahilik kültürü, zamandan ve mekandan bağımsız değerler ve kurallarla geçmişimizde olduğu gibi, geleceğimizde de var olmaya devam edecek, yol gösterici olacak." ifadesini kullandı.