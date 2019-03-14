Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Geçtiğimiz yıl 56 batık gemiyi kurtardık denizlerimizden. Çevreye, kirliliğe sebep olmaması adına. Bu yıl da hedefimiz 53 gemi." dedi. Dursun, Türk P&I öncülüğünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Türk Denizciliği'ne Bakış" konulu panelde yaptığı konuşmada, denizlerde kirliliğe sebep olabilecek her türlü kaza veya başka durumlarla ilgili sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çalışmalara Tekirdağ'dan başladıklarını ve gözetleme noktaları oluşturduklarını belirten Dursun, "Hatta başka ülkelere bile bu deniz emniyeti adına hizmet veriyoruz. Temiz deniz. Hepimizin istediği hakikaten mavi yolculuk, biz yeşil liman diyoruz. Bu tür çalışmalarımızla da sektörle beraber güzelliklere vesile oluyoruz." diye konuştu. Dursun, geçen yıl 10 limanın "yeşil limana" dönüştüğüne dikkati çekerek, "5 limanımız daha var ama şunu ifade edeyim, böyle deyince yanlış anlaşılmaya sebep olmamak lazım. Yani 'Bizim diğer limanlarımız temiz değil mi?' Ancak bunların kriterleri daha güzel sağlayacak şekle getirilen limanlar. Enerjide bile AA var, A var, kategorileri var. İnşallah biz bunların hepsini yeşil liman şeklinde sektörle birlikte de buraya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hassasiyetimiz doruk noktasında, çevreyi koruyacağız" Dursun, yaptıkları yasal düzenlemeyle sahipsiz batık veya yarı batık gemileri çıkarttıklarını söyledi. "Geçtiğimiz yıl 56 batık gemiyi kurtardık denizlerimizden." diyen Dursun, şunları kaydetti: "Çevreye, kirliliğe sebep olmaması adına. Bu yıl da hedefimiz 53 gemi. Bunlar bilinenler, sahipsiz, batan. Bunu devletimiz yasal mevzuatla yapıyor. Hassasiyetimiz doruk noktasında, çevreyi koruyacağız. KOSTER filomuz var. İnşallah onunla ilgili de meslek kuruluşumuz Deniz Ticaret Odamızla ve sektörle bir çalışma yapıyoruz. O da çevreye zarar vermeyecek şekilde, fosil yakıttan kurtarılacak. Gelirimizi artıracağımız hem emniyetli hem daha çok pay alacağımız bir yapıya dönüştüreceğiz inşallah." Türkiye'nin deniz ülkesi olduğuna işaret eden Dursun, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir denizci evladı. Onun vizyonu, hedefleriyle çok farklı mesafeler alındı. Gemilerimizin tutulmasıyla ilgili de bir durum vardı. 2003'te kara listenin sondan, dördüncü grubun, en alttan ikinci olan ülkemizi, 2008'de beyaz bayrağa çıkarttık. Beyaz listedeyiz. Camiaya teşekkür ediyorum, Avrupa Birliği ülkelerinin daha üstünde bir başarıyla beyaz listede kalmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.