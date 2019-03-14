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"Geçtiğimiz yıl 56 batık gemiyi kurtardık"

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun: - "Geçtiğimiz yıl 56 batık gemiyi kurtardık denizlerimizden. Çevreye, kirliliğe sebep olmaması adına. Bu yıl da hedefimiz 53 gemi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Geçtiğimiz yıl 56 batık gemiyi kurtardık denizlerimizden. Çevreye, kirliliğe sebep olmaması adına. Bu yıl da hedefimiz 53 gemi." dedi.

Dursun, Türk P&I öncülüğünde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Türk Denizciliği'ne Bakış" konulu panelde yaptığı konuşmada, denizlerde kirliliğe sebep olabilecek her türlü kaza veya başka durumlarla ilgili sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalara Tekirdağ'dan başladıklarını ve gözetleme noktaları oluşturduklarını belirten Dursun, "Hatta başka ülkelere bile bu deniz emniyeti adına hizmet veriyoruz. Temiz deniz. Hepimizin istediği hakikaten mavi yolculuk, biz yeşil liman diyoruz. Bu tür çalışmalarımızla da sektörle beraber güzelliklere vesile oluyoruz." diye konuştu.

Dursun, geçen yıl 10 limanın "yeşil limana" dönüştüğüne dikkati çekerek, "5 limanımız daha var ama şunu ifade edeyim, böyle deyince yanlış anlaşılmaya sebep olmamak lazım. Yani 'Bizim diğer limanlarımız temiz değil mi?' Ancak bunların kriterleri daha güzel sağlayacak şekle getirilen limanlar. Enerjide bile AA var, A var, kategorileri var. İnşallah biz bunların hepsini yeşil liman şeklinde sektörle birlikte de buraya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hassasiyetimiz doruk noktasında, çevreyi koruyacağız"

Dursun, yaptıkları yasal düzenlemeyle sahipsiz batık veya yarı batık gemileri çıkarttıklarını söyledi.

"Geçtiğimiz yıl 56 batık gemiyi kurtardık denizlerimizden." diyen Dursun, şunları kaydetti:

"Çevreye, kirliliğe sebep olmaması adına. Bu yıl da hedefimiz 53 gemi. Bunlar bilinenler, sahipsiz, batan. Bunu devletimiz yasal mevzuatla yapıyor. Hassasiyetimiz doruk noktasında, çevreyi koruyacağız. KOSTER filomuz var. İnşallah onunla ilgili de meslek kuruluşumuz Deniz Ticaret Odamızla ve sektörle bir çalışma yapıyoruz. O da çevreye zarar vermeyecek şekilde, fosil yakıttan kurtarılacak.

Gelirimizi artıracağımız hem emniyetli hem daha çok pay alacağımız bir yapıya dönüştüreceğiz inşallah."

Türkiye'nin deniz ülkesi olduğuna işaret eden Dursun, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir denizci evladı. Onun vizyonu, hedefleriyle çok farklı mesafeler alındı. Gemilerimizin tutulmasıyla ilgili de bir durum vardı. 2003'te kara listenin sondan, dördüncü grubun, en alttan ikinci olan ülkemizi, 2008'de beyaz bayrağa çıkarttık. Beyaz listedeyiz. Camiaya teşekkür ediyorum, Avrupa Birliği ülkelerinin daha üstünde bir başarıyla beyaz listede kalmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sigorta konusunu göz ardı etmesinler"

Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran da sigortanın "kara gün dostu" olduğunu söyledi.

Yaşanabilecek telafisi ve tamiri mümkün olmayan sonuçlardan kurtulabilmek için sigortanın şart olduğuna dikkati çeken Kıran, istihdamı artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kıran, sözlerini şöyle tamamladı:

"30 Nisan'a kadar alacağımız her yeni istihdam için üç ay boyunca asgari ücret maaşını, sigortasını ve gelir vergisini devlet karşılıyor. Çalışandan siz faydalanacaksınız, devlet bunun karşılığında üç ay boyunca bütün maliyeti karşılayacak. Üç ay sonra sadece maaşı tekrar size kalacak. SGK'si ve gelir vergisi tekrar devlet tarafından karşılanacak. Bunlarda kadın, genç ve engelli istihdamında bu faydalar daha da artırılıyor.

Denizcilik sektöründe 500 bin civarında istihdam olduğunu öngörebiliriz."

Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker de dünyada 20 civarında benzer şirket olduğunu ifade etti.

Türk P&I olarak artık yabancı bayraklı deniz araçlarına hem P&I hem de gövde sigortası sağlamak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Teker, "Önümüzdeki dönemde bir dünya markası olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." dedi.

Panele Deniz Ticareti Genel Müdürü Okay Kılıç, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert ve DTO Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç de konuşmacı olarak katıldı.

Denizcilik sektörü temsilcileri ile denizcilik okulu öğrencileri, panele yoğun ilgi gösterdi.

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"Türk Denizciliği'ne Bakış" Bodrum deniz Marina muğla panel turizm Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun Yat

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