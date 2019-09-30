FİNANS

"Gedelek turşusu" kış sofralarını süslemeye hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turşuculuk merkezlerinden Bursa'nın Orhangazi ilçesinin kırsal Gedelek Mahallesi'nde, kışa yaklaşılmasıyla üretim hızlandı - Mahalle muhtarı Mehmet Dönmez: - "İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki turşu dükkanlarını işletenlerin büyük kısmı Gedeleklidir ya da Gedelek'ten alıp satmaktadır. İç piyasada Gedelek turşularının hakimiyeti vardır" - "Yaklaşık 40 çeşit turşumuz var. Ürünlerimiz özellikle yazın imal edilip kışın da piyasaya sürülür"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - "Turşucu köy" olarak bilinen Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde üreticiler, hava sıcaklıklarının azalması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla üretime hız verdi.

Nüfusu 2 bine yaklaşan mahalledeki 70 imalathanede hazırlanan turşular, yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Ürünler Suudi Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan, Katar ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Halkının yüzde 90'ı turşu üreticisi olan Gedelek'te ağırlıkla salatalık, lahana ve biberle doğal yöntemler kullanılarak turşu kurulan imalathanelerde, siparişlerin yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 yıldır Gedelek halkının büyük çoğunluğunun geçimini turşu üretiminden sağladığını söyledi.

Gedelek'te üretim kapasitesinin her geçen yıl arttığını anlatan Dönmez, "Şu anda burada 3'üncü kuşaklar turşuculuk yapıyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki turşu dükkanlarını işletenlerin büyük kısmı Gedeleklidir ya da Gedelek'ten alıp satmaktadır. İç piyasada Gedelek turşularının hakimiyeti vardır. Özellikle kalite arayan kesinlikle buraya gelir. Yılların verdiği birikim ve kendimize has Pınarbaşı suyumuzun etkisiyle ortaya çok kaliteli turşular çıkıyor." dedi.

Dönmez, imalathanelerde yılda ortalama 30-50 bin ton turşu üretildiğini bildirdi.

Turşu üretiminin istihdam da sağladığını vurgulayan Dönmez, "Çevre köylerden işçiler geliyor. Gaziantep, Antalya, Hatay, Çanakkale, Bursa, İzmir ve Afyonkarahisar gibi birçok ilden de sebze geliyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Gedelek'te turşu üretimiyle uğraşmayanların bu ürünün nakliyesi ve işçiliğinden para kazandığını dile getirdi.

Mahallelerinde turşu üretiminin yazın ilk günlerinde başladığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bizde üretim safha safha devam eder. Hangi sebze çıkıyorsa o sebzenin turşusu önce büyük bidonlarda kurulur. Yaklaşık 40 çeşit turşumuz var ve ay ay sebzeler çıktıkça sırasıyla önce depolanır. Daha sonra bu sebzeler tekrar o depolardan çıkarılır ve yıkanır. Sonrasında sofralara gelecek şekilde tekrar elden geçer, suyu eklenerek paketlenir ve müşteriye ulaşır. Ürünlerimiz özellikle yazın imal edilip kışın da piyasaya sürülür."

- "Bacasız fabrika"

Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener de mahallenin, Türk gıda sektörü ve ekonomisine turşularıyla katkı sağladığını kaydetti.

Az nüfusuna rağmen en az bin kişiye istihdam sağlayan mahallede turşu üretiminin "bacasız fabrika" niteliğinde olduğunu anlatan Şener, "Gedelek'te hemen hemen her hanenin geçimini sağladığı ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz bu turşu üretiminin desteklenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruzBakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz
Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldiBakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Gedelek ihracat İmalathane Turşu üretim

En Çok Okunan Haberler

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

Intercity/Vural Ak: Otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

Intercity/Vural Ak: Otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.