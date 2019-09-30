"Gedelek turşusu" kış sofralarını süslemeye hazırlanıyor

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - "Turşucu köy" olarak bilinen Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde üreticiler, hava sıcaklıklarının azalması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla üretime hız verdi.

Nüfusu 2 bine yaklaşan mahalledeki 70 imalathanede hazırlanan turşular, yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Ürünler Suudi Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan, Katar ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Halkının yüzde 90'ı turşu üreticisi olan Gedelek'te ağırlıkla salatalık, lahana ve biberle doğal yöntemler kullanılarak turşu kurulan imalathanelerde, siparişlerin yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 yıldır Gedelek halkının büyük çoğunluğunun geçimini turşu üretiminden sağladığını söyledi.

Gedelek'te üretim kapasitesinin her geçen yıl arttığını anlatan Dönmez, "Şu anda burada 3'üncü kuşaklar turşuculuk yapıyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye'nin diğer şehirlerindeki turşu dükkanlarını işletenlerin büyük kısmı Gedeleklidir ya da Gedelek'ten alıp satmaktadır. İç piyasada Gedelek turşularının hakimiyeti vardır. Özellikle kalite arayan kesinlikle buraya gelir. Yılların verdiği birikim ve kendimize has Pınarbaşı suyumuzun etkisiyle ortaya çok kaliteli turşular çıkıyor." dedi.