FİNANS

Gedik Yatırım’ın projesi Altın MIXX’le ödüllendirildi

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Gedik Yatırım, IAB Türkiye’nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği MIXX Awards (Pazarlama ve Etkileşim Mükemmeliyet Ödülleri) Doğrudan Pazarlama kategorisinde Altın MIXX Ödülü aldı.

Gedik Yatırım’ın projesi Altın MIXX’le ödüllendirildi

İstanbul, 10 Mart (DHA) - Gedik Yatırım, IAB Türkiye’nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği MIXX Awards (Pazarlama ve Etkileşim Mükemmeliyet Ödülleri) Doğrudan Pazarlama kategorisinde Altın MIXX Ödülü aldı.
Global olarak dijital dünyanın en önemli ödüllerinden sayılan Altın MIXX, interaktif reklamcılığın gelişmesine katkıda bulunan, internette yaratıcılığı yükselten projelere veriliyor. Gedik Yatırım bu başarısıyla Avrupa ülkelerini kapsayan MIXX Europe ve uluslararası arenadaki IAB MIXX Awards’ta da yarışma olanağı kazandı.
Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip olan Gedik Yatırım, alanındaki liderliğini uluslararası arenada dijital dünyanın en önemli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın MIXX ile taçlandırdı. Marka, Türkiye’de reklamveren - ajans - medya üçlüsünün aynı çatı altında temsil edildiği tek meslek örgütü olan ve dünyanın 47 ülkesinde interaktif reklamcılığın gelişmesi için çalışan IAB (Interactive Advertising Bureau)’nin ülkemizdeki temsilciliğini üstlenen IAB Türkiye tarafından ödüllendirildi.
Gedik Yatırım ödülü, Google, Facebook, Netflix, Apple ve Amazon gibi global firmaların hisselerine, uluslararası finans piyasalarına hızlı ve güvenilir yatırım fırsatını sunduğu Gedik Universal çatısı altındaki “Dünya'nın En Büyük Şirketlerine Ortak Olmak İster Misiniz?” projesiyle kazandı.
Gedik Yatırım’ın projelerinin uluslararası standartta ve yüksek bir yaratıcılıkla ortaya koyduğunun tescillendiğini söyleyen Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç, “Altın MIXX Ödülü, dijital pazarlama iletişimi endüstrisinde benzeri olmayan, marka performansını geliştiren ve internetteki yaratıcı standartların yükselmesini sağlayan projelere veriliyor. Bu başarımızla ayrıca, Gedik Yatırım olarak, Avrupa ülkelerini kapsayan MIXX Europe ve uluslararası arenadaki IAB MIXX Awards’ta da yarışma fırsatını yakalamış bulunuyoruz. Gelecek başarılarımız için, şimdiden heyecanlıyız” dedi. (Fotoğraflı)

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