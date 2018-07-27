Gedikpınar Barajı 6 bin 220 dekar araziyi suyla buluşturacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden ve 6 milyon 400 bin liraya mal olacak Gedikpınar Barajı'nın tamamlanmasıyla 6 bin 220 dekar araziyi suyla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'da inşa edilen Gedikpınar Barajı'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Projenin tamamlanarak hizmete alınması ile bölgede 6 bin 220 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

İnegöl'ün güneydoğusunda yer alan Isırganlıyatak Deresi üzerinde inşa edilen baraj tamamlandığında, temelden 34,25 metre yüksekliğe ve 1,6 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gedikpınar Barajı'nda inşa çalışmalarına büyük bir gayretle devam ettiklerini belirtti.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Söz konusu barajın tamamlanmasıyla 6 bin 220 dekar tarımsal araziyi suyla buluşturmayı hedefliyoruz. 6 milyon 400 bin liraya mal edeceğimiz tesiste şu an itibarıyla yüzde 33 fiziki gerçekleşmeye ulaştık. 2018 yılında hizmete açmayı planladığımız tesisin milli ekonomiye yılda 5 milyon 650 bin lira civarında katkı sağlamasını bekliyoruz. Proje sahasında yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından biri tarım. Genelde bölgenin ekonomik potansiyelini hayvancılık, tarım ve tarım ürünlerine dayalı etkinlikler oluşturuyor. Bu bakımdan tarımın daha da geliştirilmesi ve üreticilerimizin gelirinin artırılması bakımından Gedikpınar Barajı, bulunduğu bölge için büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimin artırılması halinde, aynı zamanda tarıma dayalı sanayi de gelişecek, böylelikle bölge ekonomisine büyük katkılar sağlanacaktır."

