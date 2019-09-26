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Gediz Elektrik, Bornova'da Müşteri İlişkileri Merkezi açtı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Gediz Elektrik, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Kazım Dirik Mahallesi'nde Ağaçlıyol Müşteri İlişkileri Merkezi'ni hizmete sundu

İSTANBUL (AA) - Gediz Elektrik, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Kazım Dirik Mahallesi'nde Ağaçlıyol Müşteri İlişkileri Merkezi'ni (MİM) hizmete açtı.

Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarına devam eden Gediz Elektrik, aynı zamanda MİM'lerinin de sayısını ve hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

Gediz, yeni açılan Ağaçlıyol MİM noktası ile mevcut mesken abone grubundaki müşterilerinin yanı sıra bölgenin kritik noktalarından olan Bornova 2. Sanayi Sitesi'nde bulunan ticarethane ve sanayi abone grubu müşterilerinin işlemlerini de daha konforlu ve daha ferah mekanlarda, kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarına olanak sağlayacak.

Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan Ağaçlıyol MİM, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında fatura tahsilatı konusuna yönelik vezne ve abonelik işlemleriyle ilgili konularda hizmet verecek. MİM noktasında ağırlıklı olarak orta gerilim şebeke aboneliği (OG) ve bunun yanı sıra alçak gerilim şebeke abonelikleri (AG) yapılıyor.

Gediz, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alanını ve hizmet noktalarını genişletmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Merkezi

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