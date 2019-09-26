Gediz Elektrik, Bornova'da müşteri ilişkileri merkezi açtı

Gediz Elektrik tarafından İzmir’in Bornova ilçesinde Ağaçlıyol Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM) açıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni açılan Ağaçlıyol MİM noktasında Bornova 2. Sanayi Sitesi’nde bulunan ticarethane ve sanayi abone grubu müşterilerinin işlemlerinin de kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada, Kazım Dirik Mahallesi’nde bulunan Ağaçlıyol MİM'in, hafta içi 08.00-18.00 saatlerinde hizmet verileceği belirtildi.

MİM noktasında ağırlıklı olarak orta gerilim şebeke aboneliği ve bunun yanı sıra alçak gerilim şebeke aboneliklerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alanı ve noktalarının genişletilmeye devam edileceği aktarıldı.

İzmir'de bulunan MİM'lerin adres bilgisi ve yapılan işlemlerle ilgili detaylı verilere "www.gediz.com" internet adresi üzerinden ulaşılabilinecek.

