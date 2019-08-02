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Gediz Elektrik ve DenizBank'tan çiftçiler için iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

DenizBank ve Gediz Elektrik arasındaki iş birliği kapsamında çiftçiler, 3 ay vade ve sıfır faiz avantajı elde edebiliyor, otomatik ödeme talimatı verebiliyor ve faturalarını hasat dönemine erteleme fırsatından yararlanabiliyor

İSTANBUL (AA) - DenizBank ve Gediz Elektrik arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında çiftçiler, "Üretici Kartları" ile Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Merkezlerinden yapacakları ödemelerde 3 ay vade ve sıfır faiz avantajı elde edebiliyor, otomatik ödeme talimatı verebiliyor ve faturalarını hasat dönemine erteleyebiliyor.

Yapılan ortak açıklamaya göre, tarım sektöründe yüzde 44 pazar payı ile özel bankalar arasında lider olan DenizBank ile İzmir ve Manisa illerinde görevli elektrik tedarik şirketi olarak hizmet sunan Gediz Elektrik, önemli bir iş birliğine imza attı.

İş birliği çerçevesinde çiftçiler, Gediz Müşteri İlişkileri Merkezlerinden Üretici POS aracılığıyla yapacakları ödemelerde 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay vade ve 0 faiz avantajı elde ediyorlar.

Üretici Kart kullanıcıları, fatura ödemelerini hasat dönemine erteleyip özel faiz oranlarından faydalanırken, Gediz ve DenizBank iş birliği aynı zamanda, otomatik tarımsal kurum ödemelerinde yüksek tüketimli elektrik faturası bulunan Gediz müşterileri için Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile de kolaylık sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, banka olarak Türk tarımının modernizasyonuna destek vermek ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Orhan, "Üretici Kart ve tarım kredilerimizle sektöre sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesini, AB standartlarında tarımsal üretimle rekabet gücümüzün artırılmasını destekliyoruz. Tarıma yaptığımız büyük yatırımlar ve üreticimize tanıdığımız önemli avantajlarla, özel sektör bankaları arasında ilk sırada yer alıyoruz. Gediz iş birliğimiz ile de üreticilerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi çalışmalarımız, önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gediz Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, DenizBank ile 2014 yılında ilkini hayata geçirdikleri müşteri odaklı kampanyalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kampanya müşterilerimize çok çeşitli faydalar sağlayacak ve tarımsal sulama müşterilerimizin yaralarına derman olacağına inanıyorum. Bölgemizde yaygın olarak sulu tarım çalışmaları yapılıyor ve bu suyu tarlalarına ulaştırana kadar harcanan enerji, çiftçi maliyetini artıran bir unsur oluyor. Bizler de çiftçilerimizin zor günlerinde onlara destek olmak amacıyla elektrik fatura ödemelerinde kolaylık sağlayacak kampanyamızı yenileyerek sürdürüyoruz. Tüm Gediz Müşteri İlişkileri Merkezlerine POS cihazlarının kurulumu yapılmıştır ve üretici kart sahipleri elektrik fatura ödemelerini kolayca yapabilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
denizbank Gediz Elektrik

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