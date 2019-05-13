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Geleceğe Dokunan Anneler, İstanbullu annelerle buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

GEDA ekibi, Türkiye'de 4,4 milyon çocuğun etkilendiği "erken çocukluk döneminde duygusal ihmal" konusuna dikkati çekmek amacıyla İstanbullu annelerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA), Madalyon Psikiyatri Merkezi Başkanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Kader Motifi" başlıklı söyleşinde, İstanbullu annelerle bir araya geldi.

Projemiz Hayat açıklamasına göre, Aslı Özdemir’in kurucusu olduğu GEDA'nın proje ekibi, Türkiye'de 4,4 milyon çocuğun etkilendiği "erken çocukluk döneminde duygusal ihmal" konusuna dikkati çekmek, farkındalık yaratmak ve çözüm üretmek için çalışmalarına devam ediyor.

GEDA tarafından organize edilen Anneler Günü etkinliğinde, son dönemin popüler televizyon dizisi İstanbullu Gelin'in yazarı ve Madalyon Psikiyatri Merkezi Başkanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Kader Motifi" başlıklı söyleşisi gerçekleştirildi.

- "Tüm annelere ulaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GEDA Kurucusu Aslı Özdemir, proje kapsamında farklı şehirlerde annelerle bir araya gelerek "duygusal ihmal" konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan seminerler verdiklerini belirtti.

Seminerleri, proje ortaklarından Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan GEDA ekibiyle gerçekleştirdiklerini bildiren Özdemir, "Seminerlerin yanı sıra farklı yaş, eğitim, hayat tarzı ve ekonomik durumdaki anneler ile odak grubu çalışmaları gerçekleştirerek, bu konuda yapılacak akademik çalışmalara fayda sağlamayı amaçlıyoruz. İlerleyen dönemlerde altyapı çalışmalarına başladığımız online destek sistemleri ile tüm annelere ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, GEDA ekibinin çalışmalarıyla Türkiye'de "duygusal ihmal" ile ilgili olarak akademik çalışmaların yaygınlaşmasına öncü olmayı ve kamuoyunda konuyla ilgili farkındalık yaratarak, toplum ruh sağlığının desteklenmesi ve sağlıklı toplum gelişimi konusunda fayda sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu da kadınların sadece dünyaya bir çocuk getirmediğini, aynı zamanda bu çocuğun duygusal gelişimini şekillendirerek topluma yeni bir birey kazandırdıklarını vurguladı.

Dünyaya gelen her çocuğun temiz bir sayfa ile hayata başladığını belirten Budayıcıoğlu, şunları kaydetti:

"O sayfa, yavaş yavaş bizler tarafından dolduruluyor. Bir çocuk hayatının ilk 7 yılında ne kadar sevgi görüyorsa, o çocuk daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemi geçiriyor. Çocuk yetiştirmenin ideal bir yolu yok. Kendiniz ve ailenizi hiçbir zaman suçlamayın. Her anne en doğru bildiği şekilde çocuğunu yetiştirir. Tek yapmanız gereken, bu süreçte durup kendinizi gözlemlemek ve duygusal ihmal dediğimiz konunun sizin üzerinizdeki etkisini kontrol edip, en doğru şekilde yönlendirmeye çalışmanızdır."

Projenin misyonunun çok önemli olduğunu vurgulayan Budayıcıoğlu, sıklıkla dile getirdiği duygusal ihmal konusunun kitaplarında yer almaya devam edeceğini belirtti.

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