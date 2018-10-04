Geleceğe yön veren projeler sahne almaya hazır

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen "Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Demo Day", 6 Ekim'de yapılacak.

ODTÜ Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite ve ODTÜ Teknokent tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı kapsamında birçok eğitim ve mentorluk süreçlerinden geçen girişimciler, 6 Ekim'de yapılacak Demo Day'de sunumlarını yaparak, geleceğe yön verecek girişimlerini anlatacaklar.

"Yeni Fikirler Yeni İşler"e bu yıl 55 girişimci ekip kabul edildi ve program kapsamında girişimcilere bin saatin üzerinde eğitim ve mentorluk hizmeti verildi.

İş fikirlerinin uluslararasılaşma potansiyeline göre girişimci ekiplerin bazıları Growth Circuit ve UC Berkeley Innovation Acceleration Group iş birliğiyle gerçekleştirilen "bootcamp"lere katılma hakkı kazandı.

Ayrıca, 4 girişimci ekip süreç içinde ODTÜ Teknokent'in yatırım ve uluslararası hızlandırma şirketi Growth Circuit'tan yatırım alarak Draper University Hero Training programında yer alma şansı elde etti.