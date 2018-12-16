FİNANS

Geleceği "kadınlar" yazacak

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi", yazılım konusunda istihdam kapasitesini ve girişimciliği artırmayı hedefliyor - Proje kapsamında, 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirerek bu alanda iş kurmak ve çalışmak isteyen kadınlar 21 Ocak 2019'a kadar başvurabilecek - Tamamen ücretsiz eğitim sonunda ilk 3'e giren proje sahiplerine, düzenlenecek törende para dahil birçok ödül verilecek - Proje geliştirme aşamasına katılmaya hak kazanmış kadınlar arasından seçilecek 100 kadın ise Turkcell bünyesinde yazılım test uzmanı olarak istihdam edilecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, yazılım konusunda istihdam kapasitesini ve girişimciliği artırmak amacıyla "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"ni yürütüyor. Proje kapsamında mobil teknolojiler geliştirerek bu alanda çalışmak isteyen 18 yaş üzeri kadınlar 21 Ocak 2019'a kadar başvuruda bulunabilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmak, teknoloji üreten ülke olmasını sağlamak ve yerli insan kaynağıyla fark yaratan nesiller yetiştirmek vizyonuyla hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"nin ikinci yılı için başvurular başladı.

Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kadınları yazılım konusunda bilgilendirerek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmayı, bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamındaki eğitime, lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirerek bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen kadınlar başvurabiliyor.

"Eğitim süreci", "proje geliştirme" ve "final" olmak üzere 3 aşamadan oluşan projeye başvurular, internet üzerinden gerçekleşiyor. Tamamen ücretsiz projeye katılım için "https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr" internet adresinden 21 Ocak 2019'a kadar başvuru yapılabilecek.

Değerlendirme sürecinin ardından 16 Şubat 2019'da eğitim aşamasına geçilecek. Eğitim programı, hem online hem de projenin düzenlendiği illerde Turkcell Akademi Geleceği Yazanlar eğitmenleri tarafından sınıf içi olarak verilecek. Yaklaşık 2 ay sürecek eğitim sürecinde 5 hafta sonunda toplamda 10 günlük sınıf içi eğitim gerçekleştirilecek.

- 21 ilde yüz yüze eğitim

Proje kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon'da yüz yüze eğitim verilecek.

Katılımcılar tarafından geliştirilen projelerden finale kalarak ilk 3’e girmeye hak kazanan sahipleri, düzenlenecek törende para dahil birçok ödüle hak kazanacak. Projeler aynı zamanda Turkcell'in kitlesel fonlama platformu "Arıkovanı"nda da desteklenmeye devam edilecek. Projede finale yükselen başarılı kadın girişimciler, teknoparklarda staj ve istihdam imkanı kazanacak veya kuluçka merkezinden faydalanma fırsatı yakalayacak. Ayrıca proje geliştirme aşamasına katılmaya hak kazanacak kadınlar arasından 100'ü seçilerek Turkcell bünyesinde yazılım test uzmanı olarak çalışabilecek.

Yaklaşık 5 bin kişinin başvurması beklenen projeye bu yıl Suriyeli sığınmacıların da dahil edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda "Merhaba Umut" uygulaması üzerinden ve diğer özel iletişim çalışmalarıyla program hakkında bilgilendirme yapılacak.

Projede, dijital okuryazarlık eğitimleriyle beraber 3 yıl içinde 1 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

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Geleceği Yazan Kadınlar TOBB TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Turkcell yazılım

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