FİNANS

"Geleceği Yazan Kadınlar", BM'nin güçlü kadınları arasında

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

New York'ta gerçekleştirilen Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri Yıllık Forumu'nda, Turkcell'in "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi dünyaya örnek gösterildi

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim projesi "Geleceği Yazan Kadınlar" yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen ay Barselona'da GSMA Global Mobil Ödülleri kapsamında "Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği" ödülünü alan "Geleceği Yazan Kadınlar", bu kez de New York'ta dünyaya tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler Kadın Ofisi (UN Women) tarafından organize edilen Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) etkinliğinde, "Geleceği Yazan Kadınlar", cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların gelecekteki fırsatlardan faydalanmaları konusunda örnek proje olarak gösterildi.

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, söz konusu etkinlik kapsamında, cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme konulu CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katıldı.

- "Geleceği Yazan Kadınlar, sürdürülebilir kalkınmada önemli rol oynuyor"

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "Future of Work-Work for Women (Kadınlar için Gelecek İstihdamı)" konulu panelde, "Geleceği Yazan Kadınlar" ve "Kadın Test Uzmanları" başta olmak üzere şirketin kadın odaklı öncü projelerini; BM’ye üye ülke temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri, akademisyenler ve STK yöneticilerine anlattı.

Sezen, "Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. Türkiye'de birçok kadının, kendi potansiyellerini açığa çıkarmayı, aile ve toplum zenginliğine katkıda bulunmayı istediklerini görüyoruz. Geleceği Yazan Kadınlar, sürdürülebilir kalkınma, güçlü kadınların girişimciliği ve liderliğinde önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

- "Proje sayesinde bugüne kadar 3 bine yakın kadının hayatına dokunduk"

Turkcell’in, Dijital Operatör vizyonu ve 1440 stratejisi ile geleneksel bir operatörle müşteri arasındaki 32 dakikalık arama-aranma ilişkisinden öte, günün bin 440 dakikasının her anında onların yanında olmayı hedeflediğini aktaran Sezen, şunları kaydetti:

"1440 stratejimiz, kadınlarımıza dijital çağın getirdikleriyle beraber yeni iş alanları da sağladı. Türkiye'nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi sayesinde toplum, endüstri ve ekosistem için değer yaratmaya başladık. ‘İşimiz teknoloji, gerçek sermayemiz insan’ sloganıyla dünya standartlarında eğitime erişim fırsatı yarattık. Yeni öğrenme ilkeleriyle kodlama, uygulama geliştirme konularında kitleleri eğitmeye yönelik yeni yollar yaratmak için çalışıyoruz. Araştırmalara göre, yapay zekanın yön verdiği mesleklerde beceri boşluğu yüzde 72’ye kadar yüksek olacak. Bu yönde, Dijital Master olarak adlandırdığımız yeni teknoloji programlarıyla, iş gücümüzü yeniden geliştirmek için son 2 yıldır yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladık. Program; makine öğrenmesi, yapay zeka, veri analizi, programlama ve iş analizi konularına odaklanıyor. Program katılımcılarının yarısı kadınlardan oluşuyor.

Turkcell'in Geleceği Yazanlar olarak, Türkiye'de kodlama ve mobil uygulama geliştirmeyi öğrenmesine yardımcı olan en büyük platformu geliştirdik. Platform kullanıcılarının yüzde 80'inin erkek olduğunu fark ettik ve mobil yazılım öğrenmeye istekli kadınlarımızı teşvik etmek amacıyla Geleceği Yazan Kadınlar'ı hayata geçirdik. Proje sayesinde bugüne kadar 3 bine yakın kadının hayatına dokunduk. Böylece 'yapamam, öğrenemem' gibi kendileri hakkındaki ön yargıları kırmış olduk. Eğitimlerin ardından 100 kadınımızı Turkcell bünyesinde test uzmanı olarak istihdam ettik ve Turkcell’in dijital hizmet ve çözümlerini onlara verdik. Bugün, Turkcell’in küresel başarısının arkasında bu kadınların gücü var. Kadınların dijital ekonomiye katılımını sağlamaktan gurur duyuyoruz. Teknoloji alanında daha fazla yetkisi olan kadınlara eğitim vermek ve onları yetiştirmek için tüm çabamızla mücadele ediyoruz. Kadınların güçlenmesi, her zaman bir kadın lideri olarak kritik girişimlerimden biri olmuştur."

Türkiye'nin olağanüstü yeteneklere sahip olduğuna inandığını belirten Sezen, "Türkiye'nin bilişim teknolojileri sektörüne hizmet edebilecek çok sayıda tecrübeli ve motive kadın var. Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik refah düzeyine katkıda bulunabilir, eğitim düzeyini yükseltebiliriz. Biz de Geleceği Yazan Kadınlar ile kadınların tüm potansiyellerini açığa çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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