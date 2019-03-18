"Geleceği Yazan Kadınlar", BM'nin güçlü kadınları arasında

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "Future of Work-Work for Women (Kadınlar için Gelecek İstihdamı)" konulu panelde, "Geleceği Yazan Kadınlar" ve "Kadın Test Uzmanları" başta olmak üzere şirketin kadın odaklı öncü projelerini; BM’ye üye ülke temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri, akademisyenler ve STK yöneticilerine anlattı.

Birleşmiş Milletler Kadın Ofisi (UN Women) tarafından organize edilen Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) etkinliğinde, "Geleceği Yazan Kadınlar", cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların gelecekteki fırsatlardan faydalanmaları konusunda örnek proje olarak gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen ay Barselona'da GSMA Global Mobil Ödülleri kapsamında "Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği" ödülünü alan "Geleceği Yazan Kadınlar", bu kez de New York'ta dünyaya tanıtıldı.

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük kadın yazılım, eğitim ve gelişim projesi "Geleceği Yazan Kadınlar" yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor.

Sezen, "Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. Türkiye'de birçok kadının, kendi potansiyellerini açığa çıkarmayı, aile ve toplum zenginliğine katkıda bulunmayı istediklerini görüyoruz. Geleceği Yazan Kadınlar, sürdürülebilir kalkınma, güçlü kadınların girişimciliği ve liderliğinde önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

- "Proje sayesinde bugüne kadar 3 bine yakın kadının hayatına dokunduk"

Turkcell’in, Dijital Operatör vizyonu ve 1440 stratejisi ile geleneksel bir operatörle müşteri arasındaki 32 dakikalık arama-aranma ilişkisinden öte, günün bin 440 dakikasının her anında onların yanında olmayı hedeflediğini aktaran Sezen, şunları kaydetti:

"1440 stratejimiz, kadınlarımıza dijital çağın getirdikleriyle beraber yeni iş alanları da sağladı. Türkiye'nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi sayesinde toplum, endüstri ve ekosistem için değer yaratmaya başladık. ‘İşimiz teknoloji, gerçek sermayemiz insan’ sloganıyla dünya standartlarında eğitime erişim fırsatı yarattık. Yeni öğrenme ilkeleriyle kodlama, uygulama geliştirme konularında kitleleri eğitmeye yönelik yeni yollar yaratmak için çalışıyoruz. Araştırmalara göre, yapay zekanın yön verdiği mesleklerde beceri boşluğu yüzde 72’ye kadar yüksek olacak. Bu yönde, Dijital Master olarak adlandırdığımız yeni teknoloji programlarıyla, iş gücümüzü yeniden geliştirmek için son 2 yıldır yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladık. Program; makine öğrenmesi, yapay zeka, veri analizi, programlama ve iş analizi konularına odaklanıyor. Program katılımcılarının yarısı kadınlardan oluşuyor.