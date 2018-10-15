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Geleceği Yazan Kadınlar, İstanbul’da buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

Proje içinden seçilen ve Turkcell tarafından ürün ve servisleri test etmek için istihdam edilen 100 kadın yazılımcı İstanbul’da iki günlük bir kampta buluştu

İSTANBUL (AA) - Turkcell ürün ve servislerini test eden 100 yazılımcı kadın, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında İstanbul’da buluştu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle; kadınları yazılım konusunda eğitmek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak için hayata geçirdiği "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" değer yaratmayı sürdürüyor.

Proje içinden seçilen ve Turkcell tarafından ürün ve servisleri test etmek için istihdam edilen 100 kadın yazılımcı İstanbul’da iki günlük bir kampta buluştu. 14-15 Ekim'de gerçekleşen etkinlikte, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamış, "test uzmanı" olma yetkinliğine ulaşmış 100 kadın, eğitimciler ve Turkcell yetkilileriyle bir araya geldi. Etkinlikte verilen eğitimlerin yanı sıra, Turkcell'in ürün ve servislerindeki yeni vizyonu ve gelecek planları iki gün boyunca yazılımcı kadınlarla ele alındı.

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- Yazılımcı kadınların sertifikaları Ayşem Ertopuz'dan

Projenin yaklaşık bir yıl süren eğitim ve test sürecini başarıyla tamamlayan yazılımcı kadınlara sertifika ve ödülleri, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz tarafından verildi.

Törene video mesaj ile katılan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da yazılım uzmanı testçi kadınlara seslendi.

Terzioğlu, video mesajında, "Biz Geleceği Yazan Kadınlar projemizin sürdürülebilir olması hedefiyle yola çıktık. Amacımız teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağına dair en üst donanımları kazanmalarıydı. Başlangıcından bu yana daha bir yıl kadar geçmiş olmasına rağmen, kadınlarımız Endüstri 4.0 dönemine yaraşır bir eğitimi tamamladı, bilgileri somut projelerde kullanabilir hale geldi ve başarılı olan 100 kadınımız Turkcell için iş üretme aşamasındalar. Sertifikaları bu çalışkan kadınlarımıza teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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- Dijital Zeka DQ da kadınlara emanet olacak

Bugüne kadar Turkcell’in BiP, fizy, TV+, Hesabım, Upcall, Yaani, Dergilik, Lifebox ve GollerCepte gibi dünyayla yarışan ürün ve servislerini test eden Turkcell’in Geleceği Yazan Kadınları’na şimdide de UNESCO, OECD ve WEF gibi dünyanın önde gelen otoritelerince global standart ilan edilen ve Turkcell tarafından Türkiye’ye kazandırılan Dijital Zeka DQ emanet olacak.

8-12 yaş arasındaki çocuklarımızı dijital dünyaya hazırlamak için geliştirilen Dijital Zeka, Geleceği Yazan Kadınlar tarafından test edildikten sonra hayata geçirilecek.

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- Adım adım "Geleceği Yazan Kadınlar"

Açıklamada verile bilgiye göre, Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi toplayan projeye 60 şehirden 1359 kadın girişimci başvurdu.

Bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 saat online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol kat edildi. 203 proje fikri ile il seçmeleri gerçekleştirilirken 70 iş danışmanı ile 3 gün birebir görüşme, 55 eğitmen ile 4 gün teknik danışmanlık destekleri verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Turkcell

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