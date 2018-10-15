Geleceği Yazan Kadınlar, İstanbul’da buluştu

İSTANBUL (AA) - Turkcell ürün ve servislerini test eden 100 yazılımcı kadın, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında İstanbul’da buluştu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle; kadınları yazılım konusunda eğitmek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak için hayata geçirdiği "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" değer yaratmayı sürdürüyor.

Proje içinden seçilen ve Turkcell tarafından ürün ve servisleri test etmek için istihdam edilen 100 kadın yazılımcı İstanbul’da iki günlük bir kampta buluştu. 14-15 Ekim'de gerçekleşen etkinlikte, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamış, "test uzmanı" olma yetkinliğine ulaşmış 100 kadın, eğitimciler ve Turkcell yetkilileriyle bir araya geldi. Etkinlikte verilen eğitimlerin yanı sıra, Turkcell'in ürün ve servislerindeki yeni vizyonu ve gelecek planları iki gün boyunca yazılımcı kadınlarla ele alındı.