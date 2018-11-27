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"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" tanıtım toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesindeki lige yükselmesi için olmazsa olmazı, ihracat odaklı büyümeyle kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamaktır" - "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi gibi, yapay zeka ve otomasyonu tehdit olmaktan çıkarıp fırsata dönüştürecek projelere odaklanmak zorundayız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesindeki lige yükselmesi için olmazsa olmazı, ihracat odaklı büyümeyle kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamaktır." dedi.

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projeye İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Dinçbal Kal ile "Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın" olarak başladıklarını anımsatarak, kadın girişimciliği konusundaki çalışmalarında kendilerine o dönemde de destek olan Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Projenin İstanbul'da çok başarılı olduğunu vurgulayan Pekcan, TOBB himayesinde, Turkcell'in desteğiyle projeyi tüm Türkiye'ye yayma kararı aldıklarını söyledi.

Pekcan, öncelikle 18 ilde düzenlenen uygulama yazılımı geliştirme eğitimlerine yaklaşık bin 500 kadının katıldığını bildirerek, eğitimler sonunda 200'den fazla proje geliştirildiğini, proje sayısını 3'e düşürmekte zorluk yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'de projenin daha fazla yayılmasını hedeflediklerini dile getiren Pekcan, "21 ilimizde 5 bin kadını hedefliyoruz. 5 bin kadın, 5 bin aile demek. Bu proje, Türkiye’nin geleceği için en büyük yatırımlardan birisidir. Türkiye'nin orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesindeki lige yükselmesi için olmazsa olmazı, ihracat odaklı büyümeyle beraber tasarım, marka, teknolojiye yatırım yapmak ve kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadınları iş hayatında daha fazla görmek istiyoruz"

Pekcan, kadının iş hayatına katılım oranının 10 yılda yüzde 24'ten yüzde 35 seviyesine yükseldiğini ancak dünya ortalamasının yüzde 50 seviyesinde olduğu dikkate alındığında, bu oranın düşük kaldığını ifade etti.

Kadınları daha fazla iş hayatında ve teknoloji odaklı projelerde görmek istediklerine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Teknoloji dönüşümünü yaşıyoruz. Bu dönüşümün odak noktası bilgisayar teknolojisi ile hız kazanan dijitalleşmedir, yapay zekadır ve robot teknolojileridir. Türkiye bu dönüşümün dışında kalamaz. OECD’nin yaptığı bir çalışmaya göre Türkiye’deki işlerin yüzde 60'ı yapay zeka ve otomasyon dönüşümünün tehdidi altındadır. Bu süreçte proaktif olunmazsa, önümüzdeki dönemde teknolojinin faydalarından çok zararlarını konuşuyor oluruz. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi gibi, yapay zeka ve otomasyonu tehdit olmaktan çıkarıp fırsata dönüştürecek projelere odaklanmak zorundayız."

Pekcan, bakanlık olarak üretim ve ihracata yönelik destekleri artırdıklarını belirterek, "kolaydestek.gov.tr" web sitesi üzerinden kadınların ihracat desteklerinden nasıl yararlanabildiklerinin izlenebileceğini aktardı.

Kadın kooperatiflerine verdikleri desteklere de değinen Pekcan, sadece ticaret il müdürlüklerine gidilerek kooperatifleşmenin tek aşamada yapılabildiğini ifade etti. TOBB ile Türkiye genelinde ihracat destek ofisleri açtıklarını anımsatan Pekcan, ilk aşamada sayısı 25 olan ihracat destek ofislerinin tüm ülkeye yayılacağını kaydetti.

Pekcan, Türk Eximbank'ın 12 şubesiyle ihracatçılara finansman desteği sağladığını, şube sayısını önce 20'ye, daha sonra 40'a yükselteceklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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