FİNANS

Geleceği Yazan Kadınlar'a 21 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Geleceği Yazan Kadınlar'a 21 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin teknolojide kadın istihdamını artırmak, yerli ve milli teknoloji üretmek vizyonuyla hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar programına 21 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

Turkcell'in açıklamasına göre, teknolojide kadın istihdamı konusunda Türkiye'deki önemli inisiyatiflerden olan Geleceği Yazan Kadınlar için başvurular son hız devam ediyor.

Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirilen proje Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Proje kadınları yazılım konusunda eğiterek mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olurken, kadınların bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırarak, fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da önemli desteğiyle yola çıkan Geleceği Yazan Kadınlar'ın ikinci dönem başvuruları internet üzerinden alınıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin hedeflendiği projeye 21 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

Hedef kitlesi, lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen kadınlar olan proje, eğitim süreci, proje geliştirme ve final aşaması olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

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