Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, inşaat sektörünün cari açığın kapatılmasında öncü olduğunu belirterek, "Geleceğimizi kendi kaynaklarımızla inşa etmeye hazırız. Tüm gücümüzle devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayramların milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren en anlamlı günler olduğunu kaydederek, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.
Türkiye'nin zorlu dönemleri kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularıyla aştığına dikkati çeken Koloğlu, "Kamu ve özel sektör el ele verip ekonomik güçlükleri de aşacağız. Güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için önce kendimize inanmamız ve güvenmemiz, geleceğe güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Koloğlu, son ekonomik gelişmelerin inşaat sektörünün hızını yavaşlatmaması için bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, kaliteli ve nitelikli yatırımlarla daha iyi bir geleceğe ulaşmak için yeni bir dönemin başladığını bildirdi.
- "Yatırım öncelikleri yeniden belirlenmeli"
Bu kapsamda yatırım önceliklerinin yeni hedeflere uygun olarak yeniden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Koloğlu, şunları kaydetti:
"Sürdürülebilir projeler için fiyat farkı uygulamalarımızı iyileştirmeliyiz. İdare ve yüklenici olarak devam etmesinde kamu yararı görülmeyen bazı projeleri tasfiye etmeliyiz. Bunun için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmalıyız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımları daha da çeşitlendirmeli ve desteklemeliyiz. Yerli kömür santralleriyle cari açığın kapatılmasına daha güçlü katkı vermeliyiz. Tarım altyapı yatırımlarıyla tarımsal ürünlerimizin zenginliğini geliştirmeliyiz. Kamu ihale mevzuatında mali ve teknik yeterliliğe sahip yüklenici seçim kriterlerini daha nitelikli olana ulaşmaya imkan verecek şekilde geliştirmeliyiz.
Özel yatırımlarımızı yetkin ve yeterlilik sahibi müteahhitlere emanet etmeliyiz. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi işçilerimizin sayısını artırarak daha nitelikli, verimli ve güvenli iş gücü sağlamalıyız. İş sağlığı ve güvenliğini yapım sürecinin ayrılmaz parçası haline getirmeliyiz. İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk yoluyla sağlanan uzlaşma kültürünü geliştirecek şekilde ticari uyuşmazlıklar başta olmak üzere farklı alanlara yaygınlaştırmalıyız."
Koloğlu, inşaat sektörünün yarattığı katma değer ve istihdamla cari açığın kapatılmasında öncü olduğunun altını çizerek, "Ülkemizin gücüne ve geleceğine inanan inşaat sanayicileri olarak, geleceğimizi kendi kaynaklarımızla ve yerli ürünlerimizle inşa etmeye ve başarılarımıza yenilerini eklemeye hazırız. Tüm gücümüzle devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
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