Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, inşaat sektörünün cari açığın kapatılmasında öncü olduğunu belirterek, "Geleceğimizi kendi kaynaklarımızla inşa etmeye hazırız. Tüm gücümüzle devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayramların milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren en anlamlı günler olduğunu kaydederek, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

Türkiye'nin zorlu dönemleri kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularıyla aştığına dikkati çeken Koloğlu, "Kamu ve özel sektör el ele verip ekonomik güçlükleri de aşacağız. Güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için önce kendimize inanmamız ve güvenmemiz, geleceğe güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, son ekonomik gelişmelerin inşaat sektörünün hızını yavaşlatmaması için bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, kaliteli ve nitelikli yatırımlarla daha iyi bir geleceğe ulaşmak için yeni bir dönemin başladığını bildirdi.