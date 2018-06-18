Elif Varan / İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Geleceğin mesleklerine dair araştırma ve öngörüler yakın gelecekte bilişim sektöründeki en parlak mesleklerin başında siber güvenlik uzmanlığı olduğunu ortaya koyuyor.

Tahminlere göre önümüzdeki iki yıl içinde, elektrik - su sayacı gibi ölçüm cihazlarından, duman dedektörü gibi sensörlere kadar 47 milyar cihazın internete bağlı hale geleceği "Nesnelerin İnterneti" devrimi başlayacak. Otomobil firmaları da 2020 yılında en az bir sürücüsüz modelini pazara sunacağını ilan etmiş durumda. Yapay zeka, robotlar, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler de büyük ilerlemelerin yaşandığı diğer alanlar arasında yer alıyor.

2030 yılına kadar dünya genelinde 800 milyon işin otomasyon ile yapılacağı ve insanların işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’de 25 bankanın yanı sıra kamu ve özel sektörden 430’dan fazla kuruma BT güvenlik hizmetleri sunmakta olan Platin Bilişim’in Satış Direktörü Pınar Bamyacı, meslek seçimi yapacak gençlere bilişim teknolojileri alanında geleceğin en geçerli meslekleri arasında yer alacak olan siber güvenlik uzmanlığı, bilgi güvenliği mühendisliği, siber güvenlik analistliği ve güvenlik yönetimi uzmanlığı mesleklerini seçmelerini tavsiye ediyor.

Bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin önemine değinen Bamyacı şöyle devam etti; “Yakın zamanda hemen her nesne internete bağlı hale gelecek. Otomobiller, otobüsler, yük taşıma araçları, gemiler sürücüsüz olacak, yapay zeka ile otonom çalışabilecek ve internete bağlı hale gelecekler. 20 yıl sonraki dünya bugünkünden çok farklı olacak. Gençlere bugünden kendilerine yatırım yapmalarını ve siber güvenlik uzmanlığı, bilgi güvenliği mühendisliği, siber güvenlik analistliği ve güvenlik yönetimi uzmanlığı gibi siber güvenlik ile ilgili meslekleri tercih etmelerini öneriyorum. Gelecekte siber saldırıyı yapanlar da siber güvenlik uzmanları da yapay zeka teknolojisinden yararlanacaklar. Siber güvenlik uzmanlarının asker olarak yer aldığı siber savaşlar dönemine girmiş bulunuyoruz. Şirketlerin, kamu kurumlarının, ülkelerin siber güvenlik uzmanına olan ihtiyacı hâlen karşılanabilmiş değil. Şu an Türkiye’nin acilen 21 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacı bulunuyor. Önümüzdeki 5 yılda ise bu ihtiyaç 30 bini aşacak."

Yıllık net kazançları 50 bin lira ile 120 bin lira arasında değişen siber güvenlik uzmanı olmak için bilgisayar mühendisi olmak ya da üniversitelerin verdiği sertifikalı eğitimleri almak gerekiyor.

EMEA bölgesinde yaşanan siber saldırıların yüzde 24’ünün hedefinde bankalar yer alıyor. Asya Pasifik ülkelerinde bu oran yüzde 39 düzeyinde iken küresel ortalamada yüzde 20 ile en yüksek risk altında bulunan sektör finans sektörü. Türkiye’nin de içinde yer aldığı EMEA bölgesinde gerçekleşen siber saldırıların ikinci öncelikli hedefi ise kamu kurumları durumunda. Kamu kurumlarına yapılan saldırıların oranı Amerika kıtasında yüzde 6 ve Asya Pasifik ülkelerinde yüzde 7 oranında iken, EMEA bölgesinde saldırıların yüzde 18’i kamu sektörüne yönelik gerçekleşiyor. EMEA bölgesindeki siber saldırıların hedefindeki üçüncü sektör ise yüzde 12 oranında iş dünyası oluyor. İş dünyasına yönelik saldırıların küresel ortalaması ise yüzde 16 düzeyinde bulunuyor. (Fotoğraflı)

