FİNANS

Geleceğin meslekleri Yeditepe Üniversitesi'nde

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, bilim insanlarının geleceğin meslekleri olarak nitelediği alanlardan olan bilgi güvenliği teknolojisi ve uluslararası ulaştırma sistemleri, tarım ticareti ve işletmeciliği, yazılım geliştirme ile özel eğitim alanlarında eğitim vermeye başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılına 5 yeni bölümle başlayacak.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, analistlerin ve bilim insanlarının geleceğin meslekleri arasında gösterdiği bilgi güvenliği teknolojisi ve uluslararası ulaştırma sistemleri, tarım ticareti ve işletmeciliği, yazılım geliştirme ile özel eğitim bölümleri gelecek akademik yılda öğrenci kabul edecek.

Bölümler, tam burslu ve yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 130 öğrenci alacak.

Araştırmalara göre, siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta 5. sırada bulunan Türkiye'nin, siber güvenlik konusuna hakim ve teorik bilgiye sahip en az 2 bin uzmana ihtiyacı bulunuyor.

Yeditepe Üniversitesi de bu ihtiyaca ve dijital dönüşümle birlikte elzem hale gelen ağ, veri ve uygulama güvenliğine yönelik olarak tam donanımlı uzmanlar yetiştirmek amacıyla ticari bilimler fakültesi bünyesinde bilgi güvenliği teknolojisi bölümünü açtı. Bölümden mezun olan öğrenciler, bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin olduğu her alanda sistem güvenliği uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem ve ağ danışmanı, sistem destek uzmanı ve programcı pozisyonlarında çalışabilecek. Bölüm, gelecek yıl 3'ü tam, 20'si yüzde 50 burslu olmak üzere 23 öğrenci alacak.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün farklı bir boyut kazanan taşıma ve ulaştırma sistemleri, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çalışan profilini de değiştiriyor. Internet of Things ve Blockchain konularının coğrafi bilgi sistemleri ile entegre edilmesiyle birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmek üzere Yeditepe Üniversitesi, ticari bilimler fakültesi bünyesinde uluslararası ulaştırma sistemleri ve teknolojileri bölümünü açtı. Sayısal puan türü ile öğrenci alacak bölüm, en az iki dil bilen mezun yetiştirecek. 3'ü tam, 20'si yüzde 50 burslu öğrenci alacak bölümün mezunları, çok uluslu kurumsal şirketlerde, lojistik ve tedarik zinciri yapan şirketlerin ileri planlama, teknoloji şirketlerinin ise lojistik birimlerinde çalışabilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nin gelecek yıl öğrenci kabul edeceği bir diğer bölüm ise uygulamalı bilimler yüksekokulu bünyesinde açtığı tarım ticareti ve işletmeciliği olacak. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak modern tarım ve işletme tekniklerine hakim, veri analizleri yapabilen, tarıma ve tarım ekonomisine dayalı tüm zincirlerde problem çözme ve proje geliştirme yetisine sahip çalışan ihtiyacına yönelik olarak açılan bölüm, Türkiye'nin tarım ticaretini ve işletmeciliğini çağdaşları ile yarışır düzeye taşımayı amaçlıyor. 2'si tam, 20'si yüzde 50 burslu öğrenci alacak bölümün mezunları, kamuda veya özel sektörde, tüm tarıma dayalı sanayi ve araştırma kurumlarında danışman, araştırmacı, yasal işler sorumlusu, finansal yönetim gibi alanlarda çalışabilecek.

Günümüz dünyasında yazılım geliştiriciler, web tasarımcılar, veri tabanı yöneticileri, proje yöneticileri ve uygulama geliştiriciler en çok aranan profesyoneller arasında yer alıyor. Uygulamalı bilimler yüksekokulu bünyesinde açılan yazılım geliştirme bölümü, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik geniş ve üst düzeyde bilgisi olan yazılım geliştiriciler yetiştirmeyi amaçlıyor. Gelecek akademik yılda 2'si tam, 20’si yüzde 50 burslu olmak üzere 22 öğrenci alacak olan bölümden mezun olanlar, bilgisayar programcısı ve yazılım geliştiricisi, sistem tasarımcısı ve yöneticisi, ağ yöneticisi, veri tabanı sistemleri uzmanı, web tasarım uzmanı ve bilişim güvenliği uzmanı gibi pozisyonlarda iş bulabilecek.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan özel eğitim programı ise uygulamalı akademik eğitimin yanı sıra araştırmalara dayalı müzik terapi, sanat terapi, oyun terapisi ve drama gibi yenilikçi yaklaşımlarla özel eğitime gereksinim duyan bireylerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek donanıma sahip olarak mezunlar yetiştirecek. 5'i tam, 35'i yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 40 öğrenci alacak olan bölümden mezun olanlar, özel eğitim öğretmeni olarak kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek ya da akademik kariyerlerine devam edebilecek.

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