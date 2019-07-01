Geleceğin meslekleri Yeditepe Üniversitesi'nde

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılına 5 yeni bölümle başlayacak.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, analistlerin ve bilim insanlarının geleceğin meslekleri arasında gösterdiği bilgi güvenliği teknolojisi ve uluslararası ulaştırma sistemleri, tarım ticareti ve işletmeciliği, yazılım geliştirme ile özel eğitim bölümleri gelecek akademik yılda öğrenci kabul edecek.

Bölümler, tam burslu ve yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 130 öğrenci alacak.

Araştırmalara göre, siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta 5. sırada bulunan Türkiye'nin, siber güvenlik konusuna hakim ve teorik bilgiye sahip en az 2 bin uzmana ihtiyacı bulunuyor.

Yeditepe Üniversitesi de bu ihtiyaca ve dijital dönüşümle birlikte elzem hale gelen ağ, veri ve uygulama güvenliğine yönelik olarak tam donanımlı uzmanlar yetiştirmek amacıyla ticari bilimler fakültesi bünyesinde bilgi güvenliği teknolojisi bölümünü açtı. Bölümden mezun olan öğrenciler, bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin olduğu her alanda sistem güvenliği uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem ve ağ danışmanı, sistem destek uzmanı ve programcı pozisyonlarında çalışabilecek. Bölüm, gelecek yıl 3'ü tam, 20'si yüzde 50 burslu olmak üzere 23 öğrenci alacak.