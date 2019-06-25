GÖKSEL YILDIRIM - Özgün ve milli hava platformlarına yönelik bir dizi projeyi hayata geçiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), bu projelerde görev alacak geleceğin mühendislerini sektöre hazırlamaya yönelik çalışmalar da yürütüyor.

TUSAŞ, stratejik ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin sektöre katkı vermesi ve yeteneklerinin gelişimine olanak sağlaması amacıyla 2018-2019 öğrenim yılında üniversitelerle 23 sanayi odaklı lisans bitirme projesi gerçekleştirdi.

Lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde TUSAŞ uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi faaliyetleriyle şirketin stratejik ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin çok taraflı araştırmalarda yer alması ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yürütülen projelerde, TUSAŞ'taki çalışmalarla tanımlanan bir üretim ve tasarım sorununun çözülmesinin hedeflenmesi, TUSAŞ'ta uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem, süreç iyileştirilmesine ve/veya geliştirilmesine katkı sağlanması beklendi.