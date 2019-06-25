FİNANS

Geleceğin mühendislerinden "havalı" çözümler

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

TUSAŞ, havacılık sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla 2018-2019 öğrenim yılında üniversitelerle 23 sanayi odaklı lisans bitirme projesi yürüttü - 12 üniversiteden 81 öğrenci, TUSAŞ tarafından üretilen milli hava araçları, yenilikçi teknolojiler ve yeni ürünlere yönelik çeşitli çalışmalara imza attı

GÖKSEL YILDIRIM - Özgün ve milli hava platformlarına yönelik bir dizi projeyi hayata geçiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), bu projelerde görev alacak geleceğin mühendislerini sektöre hazırlamaya yönelik çalışmalar da yürütüyor.

TUSAŞ, stratejik ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin sektöre katkı vermesi ve yeteneklerinin gelişimine olanak sağlaması amacıyla 2018-2019 öğrenim yılında üniversitelerle 23 sanayi odaklı lisans bitirme projesi gerçekleştirdi.

Lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde TUSAŞ uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi faaliyetleriyle şirketin stratejik ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin çok taraflı araştırmalarda yer alması ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yürütülen projelerde, TUSAŞ'taki çalışmalarla tanımlanan bir üretim ve tasarım sorununun çözülmesinin hedeflenmesi, TUSAŞ'ta uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem, süreç iyileştirilmesine ve/veya geliştirilmesine katkı sağlanması beklendi.

Projelerde İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Ankara, Gazi, Hacettepe, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Başkent, Eskişehir Osmangazi, Yıldırım Beyazıt, Konya Teknik, Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinden 81 öğrenci görev aldı.

- Tasarımdan modellemeye kadar

Genç mühendisler, öğretim yılı boyunca Atak Helikopteri Montaj Hattında Zaman ve Maliyet Kayıplarının Azaltılması, Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Olmadan Çoklu Görüntü Birleştirme ile Hava Aracı Konumlandırma, Kargo Taşıma İçin İnsansız Hava Aracı Tasarımı, Elektrikli Hava Araçları İçin Elektrik Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi Modellemesi ve Benzetimi, Uçak Pistinde Gezen Robotla Yabancı Madde Tespiti, Kanat Hücum Kenarının Kuş Çarpması Durumunda Davranışlarının İncelenmesi, Elektrikli Hava Araçları İçin Elektrik Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi Modellemesi ve Benzetimi gibi projelerin başarısı için çaba harcadı.

Öğrenciler, projelerin sonuçlarını TUSAŞ Akıncı Tesisleri'nde düzenlenen TUSAŞ Genç Mühendisler Semineri 2019 etkinliğinde paylaştı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Türkiye'de çay tüketimi arttıTürkiye'de çay tüketimi arttı
TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyorTOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havacılık Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Genç Çiftçi' desteği ile kurduğu çiftlikte yılda 2 bin kaz yetiştiriyor 

'Genç Çiftçi' desteği ile kurduğu çiftlikte yılda 2 bin kaz yetiştiriyor 

Yenişehir'de çiftçi, bibere yöneldi

Yenişehir'de çiftçi, bibere yöneldi

Türkiye'de çay tüketimi arttı

Türkiye'de çay tüketimi arttı

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.