FİNANS

"Gelecek dönem ekonomik açıdan fırsat"

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

ATB Başkanı Faik Yavuz: - "4,5 yıl seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemi Türkiye'nin sıçrama yapması, ekonomik açıdan refah ve bolluk dönemine girmesi için bir fırsat olarak görüyorum" - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu: - "Seçim gündeminin artık geride kalmasını, önümüzdeki dönemde tüm kesimlerin ekonomiye odaklanmasını istiyoruz"

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, "4,5 yıl seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemi Türkiye'nin sıçrama yapması, ekonomik açıdan refah ve bolluk dönemine girmesi için bir fırsat olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Yavuz, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tamamlandığını belirterek, sonuçların Türkiye'ye hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlara teşekkür eden Yavuz, "4,5 yıl seçimsiz bir döneme giriyoruz. 82 milyon el ele verip ekonomiye ve istihdama odaklanmalı, yapısal reformları hızla gerçekleştirmeliyiz. Bu dönemi, Türkiye'nin sıçrama yapması, ekonomik açıdan refah ve bolluk dönemine girmesi için bir fırsat olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüm kesimler ekonomiye odaklanmalı"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu da yerel seçimlerin demokrasi içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Seçimi kazanan başkan adaylarının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin de artık seçim defterini uzun bir süre kapatmasını istiyoruz. Seçim gündeminin geride kalmasını, önümüzdeki dönemde tüm kesimlerin ekonomiye odaklanmasını istiyoruz. Enflasyonun ve işsizliğin bu denli yüksek, üretimin ve istihdamın düşük olduğu bir dönemde huzurun da refahın da çaresi ekonomik meselelerin üzerine gitmektir. Tüketen değil üreten, katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir Türkiye için, işletmelerin kepenk kapatmak için değil, girişimcilerin yatırım için yarıştığı, halkın huzur ve refahının yüksek olduğu, hayat pahalılığının değil teknolojinin konuşulduğu bir Türkiye için şimdi çok çalışma, daha fazla üretme zamanı. Biz iş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz."

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
İTO perakende fiyatlar endeksi Mart ayında yüzde 0.75 arttıİTO perakende fiyatlar endeksi Mart ayında yüzde 0.75 arttı
Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” olduKüresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Ankara Ticaret Borsası Faik Yavuz Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Nezih Allıoğlu

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTO perakende fiyatlar endeksi Mart ayında yüzde 0.75 arttı

İTO perakende fiyatlar endeksi Mart ayında yüzde 0.75 arttı

Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu

Küresel Para Haftası’nda yılın teması “öğren, biriktir, kazan” oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)

İSO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 47.2’ye yükseldi (2)

İSO İstanbul İmalat PMI Mart'ta 46.6’ya geriledi

İSO İstanbul İmalat PMI Mart'ta 46.6’ya geriledi

Şohoğlu: 4 yıl seçimsizlik döneminde üretim ve ihracat odaklı olmalıyız

Şohoğlu: 4 yıl seçimsizlik döneminde üretim ve ihracat odaklı olmalıyız

Türkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruz

Türkonfed: Şeffaf, katılımcı, kapsayıcı yerel yönetim istiyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.