"Gelecek dönem ekonomik açıdan fırsat"

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, "4,5 yıl seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemi Türkiye'nin sıçrama yapması, ekonomik açıdan refah ve bolluk dönemine girmesi için bir fırsat olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Yavuz, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tamamlandığını belirterek, sonuçların Türkiye'ye hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlara teşekkür eden Yavuz, "4,5 yıl seçimsiz bir döneme giriyoruz. 82 milyon el ele verip ekonomiye ve istihdama odaklanmalı, yapısal reformları hızla gerçekleştirmeliyiz. Bu dönemi, Türkiye'nin sıçrama yapması, ekonomik açıdan refah ve bolluk dönemine girmesi için bir fırsat olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüm kesimler ekonomiye odaklanmalı"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu da yerel seçimlerin demokrasi içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Seçimi kazanan başkan adaylarının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Allıoğlu, şunları kaydetti: