FİNANS

Gelecek yıl toplanacak "para cezası" 12 milyar lirayı aşacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Devlet gelecek yıl 12 milyar 112 milyon 769 bin lira para cezası toplayacak - Bunun 2 milyar 749 milyon 986 bin lirası idari para cezalarından oluşacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Kamunun gelecek yıl vatandaşlardan 12 milyar 112 milyon 769 bin lira para cezasını tahsil etmesi öngörülüyor.

AA muhabirinin, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 12 milyar 112 milyon 769 bin liralık cezanın yüzde 22,7'sini idari para cezaları oluşturacak. Bu çerçevede yeni yılda 2 milyar 749 milyon 986 bin liralık idari para cezası toplanması bekleniyor.

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre alınan idari para cezalarından 170 milyon 385 bin lira, çevre idari para cezalarından 26 milyon 508 bin lira, trafik para cezalarından 59 milyon 449 bin lira ve diğer idari para cezalarından 2 milyar 493 milyon 644 bin liralık tahsilat yapılacağı tahmin ediliyor.

Devlet, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamlarından 3 milyar 3 milyon 643 bin lira, diğer vergi cezalarından ise 1 milyar 722 milyon 100 bin lira tahsil edecek.

Tanımlanmayan diğer para cezalarından 399 milyon 168 bin lira alınması öngörülüyor.

Öte yandan, yargı para cezalarından 822 milyon 123 bin lira ve pay ayrılan idari para cezalarından 3 milyar 415 milyon 749 bin lira tahsil edilmesi hedefleniyor.

Bütçe teklifine göre gelecek yıl tahsil edilmesi öngörülen para cezaları şöyle:

Para Cezaları Tutar Yargı para cezaları 822.123.000 İdari para cezaları 2.749.986.000 Pay ayrılan idari para cezaları 3.415.749.000 Vergi cezaları 4.725.743.000 Diğer para cezaları 399.168.000 Toplam 12.112.769.000

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