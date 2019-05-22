Geleneksel habitata envanterli koruma

Bu kapsamda, Türkiye'nin geleneksel tabiat edinimleri derlenerek kayıt altına alınıyor. Böylece, genetik kaynak sağlayıcı bir ülke olarak Türkiye'nin genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilgiler üzerindeki ekonomik ve sosyal haklarının korunması amaçlanıyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı bilgiye göre, biyoçeşitliliğin sürdürülebilir yönetimini ve gelişmeyi ülke politikası haline getirerek, ekolojik zenginliği korumaya yönelik atılan adımlar kapsamında, 2017 yılından itibaren Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi uygulanmaya başlandı.

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, kırsal kesimde yaşayanların geleneksel habitat bilgileri ve becerileri, 2017 yılından beri kaydediliyor.

Diğer taraftan veri tabanında yer alan bilgiler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere akademisyenlere ve araştırmacılara sunulabilecek. Bu projeyle ekonomik değeri olan türlerin üretimi sağlanarak biyolojik çeşitliliğe dayalı katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi mümkün olacak.

- Türkiye'nin dört bir yanında araştırma

Proje kapsamında geçen yılın sonu itibarıyla Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Çorum, Erzurum, Hatay ve Samsun'da saha çalışmaları tamamlandı. Ayrıca ülke genelinde daha önce yayınlanmış bilimsel çalışma sonuçlarında yer alan veriler derlenerek arşivlendi.

Bursa, Mersin, Kayseri, Gümüşhane ve Şanlıurfa'da geçen yıl başlayan saha çalışmaları bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Program kapsamında Kırklareli, Mardin, İzmir, Isparta, Aksaray, Sinop, Bartın, Trabzon ve Van'da saha çalışmalarına bu yıl başlanması planlanıyor.

Saha çalışmalarında etno kültürel ve coğrafi farklılıkları temsil eden köyler belirlenerek, yaşadıkları habitata ilişkin geleneksel bilgiye sahip kişilerle görüşmeler yapılıyor ve derlenen veriler kayıt altına alınıyor.