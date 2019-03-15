Geleneksel kumaş dokumacılığı gelecek nesillere aktarılacak

Hatipoğlu, "Üniversitemiz bünyesinde kurulacak dokuma atölyelerinde, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan el dokumamız, zanaatkarlarımızın çağdaş tasarımcılar ile el vermesiyle yeniden yapılandırılacak. Bu sayede geleneksel modellerimiz sürdürülebilir ekonomiye de katkı sağlayacak." dedi.

Üniversitenin Maslak 1453 NeoTech Kampüsü'nde düzenlenen açılış törenininde konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, projenin geleneksel sanatların canlandırılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle, Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde, İstanbul Valiliği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Tekstar Grup iş birliğinde hayata geçirilen projenin açılış etkinliği gerçekleştirildi.

NishNova Yöneticisi ve Nişantaşı Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, bilgi ve teknoloji temelli gelir yaratan yeni alanların oluşmasına olanak sağlayan yaratıcı endüstrilerin gelişmekte olan ülkelere önemli fırsatlar sağladığını söyledi.

Yaratıcı endüstrilerin, fikrin bir ham madde olarak işlenip fikri mülkiyetin kullanımıyla refah ve gelir oluşturma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Çinçin, "Genellikle hizmet sektörü içerisinde konumlanan bu endüstri ve sektörler; özellikle endüstriyel üretim, tasarım ve otomasyon teknolojileri gibi oluşturduğu katma değerle imalat sanayi ve sektörleriyle arasında güçlü bir bağ oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

- "Yaratıcı endüstri sektöründe nitelikli insan yetiştirilmelidir"

1453 Nish Dokuma Proje Koordinatörü ve Nişantaşı Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Saniye Çiğdem Koçak da, yaratıcı endüstrilerin alt sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam edilmesine yönelik merkezlerin kurulmasının öneminden bahsetti.