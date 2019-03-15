FİNANS

Geleneksel kumaş dokumacılığı gelecek nesillere aktarılacak

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

İSTKA'nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde, İstanbul Valiliği, MHGF ve Tekstar Grup iş birliğiyle 1453 Nish Dokuma Projesi hayata geçirildi - Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu: - "Üniversitemiz bünyesinde kurulacak dokuma atölyelerinde, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan el dokumamız, zanaatkarlarımızın çağdaş tasarımcılar ile el vermesiyle yeniden yapılandırılacak. Bu sayede geleneksel modellerimiz sürdürülebilir ekonomiye de katkı sağlayacak"

İSTANBUL (AA) - Anadolu'da yaşayan geleneksel kumaş dokumacılığının gelecek nesillere aktarılmasını ve sürdürülebilir ekonomiye katkısının artırılmasını amaçlayan 1453 Nish Dokuma Projesi Nişantaşı Üniversitesinde hayata geçti.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle, Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde, İstanbul Valiliği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Tekstar Grup iş birliğinde hayata geçirilen projenin açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin Maslak 1453 NeoTech Kampüsü'nde düzenlenen açılış törenininde konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, projenin geleneksel sanatların canlandırılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, "Üniversitemiz bünyesinde kurulacak dokuma atölyelerinde, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan el dokumamız, zanaatkarlarımızın çağdaş tasarımcılar ile el vermesiyle yeniden yapılandırılacak. Bu sayede geleneksel modellerimiz sürdürülebilir ekonomiye de katkı sağlayacak." dedi.

NishNova Yöneticisi ve Nişantaşı Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, bilgi ve teknoloji temelli gelir yaratan yeni alanların oluşmasına olanak sağlayan yaratıcı endüstrilerin gelişmekte olan ülkelere önemli fırsatlar sağladığını söyledi.

Yaratıcı endüstrilerin, fikrin bir ham madde olarak işlenip fikri mülkiyetin kullanımıyla refah ve gelir oluşturma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Çinçin, "Genellikle hizmet sektörü içerisinde konumlanan bu endüstri ve sektörler; özellikle endüstriyel üretim, tasarım ve otomasyon teknolojileri gibi oluşturduğu katma değerle imalat sanayi ve sektörleriyle arasında güçlü bir bağ oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

- "Yaratıcı endüstri sektöründe nitelikli insan yetiştirilmelidir"

1453 Nish Dokuma Proje Koordinatörü ve Nişantaşı Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Saniye Çiğdem Koçak da, yaratıcı endüstrilerin alt sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdam edilmesine yönelik merkezlerin kurulmasının öneminden bahsetti.

Koçak, "Geleneksel zanaatların üretim, satış, pazarlama ve tanıtımını kolaylaştıracak, çağdaş sanatçılarla iş birliğini güçlendirecek, yeni ihtiyaçlara yanıt vermelerini kolaylaştıracak ve markalaşmalarını sağlayacak atölye, sanat evi gibi yapıların kurulması gerekliliğinden bahsetmiştir." dedi.

Konuşmalardan sonra, projeye destek olan kurum ve kuruluşların temsilcilerine Prof. Dr. Hatipoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Dokuma atölyelerinin ziyaret edilmesiyle sona eren programa Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Özgül Tekin, MHGF Kurumsal İletişim Yöneticisi Abbas Baysal Özpınar, Tekstar Grup Üst Yöneticisi (CEO) Aykut Tarakçıoğlu, İSTKA uzmanı Mehmet Hasan Bulut ile üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e "İş Dünyası" ödülüEnerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e "İş Dünyası" ödülü
Betam: Tarım dışı işsiz sayısı 4 milyonun üzerindeBetam: Tarım dışı işsiz sayısı 4 milyonun üzerinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nişantaşı Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Meyvesi 1 lira, kabuğu 6 lira!

Meyvesi 1 lira, kabuğu 6 lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Türkiye ve İran imzayı attı! Flaş anlaşma!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e "İş Dünyası" ödülü

Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e "İş Dünyası" ödülü

Betam: Tarım dışı işsiz sayısı 4 milyonun üzerinde

Betam: Tarım dışı işsiz sayısı 4 milyonun üzerinde

British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

British Council Mezun Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

Toplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttı

Toplam cirolar Ocak’ta yıllık yüzde 16.2 arttı

Perakende satış hacmi Ocak’ta yıllık yüzde 6.7 azaldı

Perakende satış hacmi Ocak’ta yıllık yüzde 6.7 azaldı

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

Aralık döneminde işsizlik yüzde 13.5'e çıktı, işsiz 4.3 milyon kişi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.