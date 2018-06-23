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Gelir İdaresi Başkanı Ertürk'ün vefatı

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 18:50 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı camiası olarak büyük üzüntü yaşıyoruz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk'ün vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı camiası olarak büyük üzüntü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, GİB Başkanı Ertürk'ün vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ağbal, mesajında, "Kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı camiası olarak büyük üzüntü yaşıyoruz. Çok kıymetli kardeşim, dava arkadaşım, meslektaşım, imanı ile ameli ile her zaman iyi bildiğimiz, iyi olduğuna şahitlik ettiğimiz, devletine milletine aşık, çalışmaktan hiç yorulmamış, ömrünü devletine adamış, devletimize çok hizmetleri olmuş, hep doğrunun ve hakkın yanında yer alarak bu hususta asla taviz vermemiş, ilkelerinden asla vazgeçmemiş, her zaman işini en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde hareket etmiş, onurlu, iyi, dürüst ve en önemlisi yüreği sapasağlam kendisi güzel insan, mekanın cennet olsun. Rabbim rahmet eylesin. Kederli ailesine, Maliye Bakanlığı camiasına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ailesine sabırlar versin." ifadesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk Maliye Bakanı Naci Ağbal

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