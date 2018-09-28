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Gelir İdaresi "vergi borçlularını" açıkladı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefleri açıkladı, listeye göre ilk 100'de yer alanların borcu ve cezası 30 milyar lirayı geçti - Listede banka şubelerinin yanı sıra çok sayıda elektronik, gıda, finans, enerji, tekstil, inşaat, sanayi, kimya, otomotiv ve turizm şirketi bulunuyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler açıklandı. Listeye göre ilk 100'de yer alanların borcu ve cezası 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar listesinin başında 1 milyar 59 milyon 130 bin 277,79 lira ile Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor.

İlk 10'da Hilmi Başaran, Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sun Havacılık Ticaret Ltd. Şti., Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti., İmarbank Offshore Ltd. Şti., Kross Otomotiv ve Endüstri Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ali Türkan, Sportingbet com.alderney Limited yer alıyor.

Listede banka şubeleriyle çok sayıda elektronik, gıda, finans, enerji, tekstil, inşaat, sanayi, kimya, otomotiv ve turizm şirketinin olduğu görüldü. Öte yandan, listenin sadece ilk 100'ünde yer alan kişi ve kuruluşların toplam vergi borçlarının tutarı 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 lira oldu.

- İlk 20'deki borçluların listesi

Devlete 30 Haziran itibarıyla ödenmemiş ve toplam miktarı 1 milyon lirayı aşan vergi borcu bulunan ilk 20 kişi ve kuruluş şöyle:

Sıra Adı Soyadı/Unvanı Esas Faaliyet Konusu Borç Miktarı TL 1 AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN.VETİC.A.Ş. SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ 1.059.130.277,79 2 HİLMİ BAŞARAN KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ 1.037.150.543,60 3 ÖZTÜRK N-F GRES MADENİ YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ 1.014.300.186,84 4 SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI 958.945.342,01 5 ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD.ŞTİ. SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ 914.953.023,45 6 İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ POTANSİYEL MÜKELLEF 875.635.231,73 7 KROSS OTOMOTİV VE END. MAD.YAĞLAR SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. PETROLDEN MADENİ YAĞLARIN 674.563.518,27 8 Z PETROL ENERJİ NAK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. PETROL, PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASALLAR, GAZ, VB. DEPOLAMA VE ANTREPOCULUK FAALİYETLERİ 642.254.440,93 9 ALİ TÜRKAN KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 614.868.802,58 10 SPORTİNGBET COM.ALDERNEY LTD. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ 535.889.643,75 11 GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN SAN.TİC.LTD KROM, MANGANEZ, TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTALUM, KOBALT, BİZMUT, TİTANYUM, ZİRKONYUM, BERİLYUM, GERMANYUM VB. DEMİR DIŞI METALLERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN İMALATI 532.994.384,55 12 ERSEN AKA.OTO.AKS.MAD.YAĞ.PE.VE PE.ÜR.GIİN.NA.PA.Tİ.LTD.ŞTİ. SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ 507.390.995,83 13 BEYAZ AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ 465.564.819,03 14 TASF.HAL.AS ERKOÇ PET.VE P.ÜR.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ 452.073.315,71 15 KUZEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN.TİC.A.Ş. DAMITILMIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERİN İMALATI 414.281.381,98 16 MEHMET ÖZBEY KARA YOLU YÜK NAKLİYAT KOMİSYONCULARININ FAALİYETLERİ 407.199.822,91 17 FUAT BARAK BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI 404.601.504,72 18 YEŞİM ÖZTÜRK MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 391.551.129,51 19 MUSTAFA AKAR ŞECERE BULMA FAALİYETLERİ 391.550.173,71 20 BAHAETTİN UZAN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 391.550.173,71(Bitti)

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