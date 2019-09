Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) açıklanan listeye göre, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan ilk 100 kişi ve kuruluşun toplam borç tutarı 44 milyar 301 milyon 511 bin 513 lira olarak hesaplandı.

GİB'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar listesinin başında 1 milyar 462 milyon 244 bin 129,39 lirayla Nursan Metalurji Endüstrisi AŞ bulunuyor.

İlk 10'da Mustafa Akyol, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti., Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. AŞ, Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti., Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi, Hilmi Başaran, Türkoil Petrol Ürünleri San. Tic. ve Dağıtım AŞ, Sidemir Sivas Demirçelik İşletmeleri AŞ, Z Petrol Enerji Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. yer alıyor.

Listede banka şubeleriyle çok sayıda elektronik, gıda, finans, enerji, inşaat, sanayi, kimya, otomotiv ve turizm şirketi bulunuyor.

İlk 100 sırada bulunan kişi ve kuruluşların toplam vergi borcu ise 44 milyar 301 milyon 511 bin 513 lira olarak hesaplandı.