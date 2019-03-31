Gelir vergisi beyannamesi için yarın son gün

DENİZ ÇİÇEK - Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefiyle evini veya iş yerini kiraya veren yaklaşık 1,9 milyon kişinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermesi için tanınan süre yarın gün sonunda dolacak.

Mart başında başlayan gelir vergisi beyanname verme dönemi yarın sona eriyor. Mükellefler, yarın gün sonuna kadar geçen yıla ilişkin gelirleri için beyannamelerini verebilecek. Daha önce 25 Mart olarak belirlenen bu süre 1 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefi, 2018'e ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderiyor.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler de yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden online verebilecek.