"Gelişen teknolojilere uyum sağlamanın önemi artıyor"

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Yapı Kredi CIO’su Cengiz Arslan, dijitalleşme sürecinde bilişim teknolojisi ekiplerinin önemine dikkat çekerek, “Bilişim alanında, hızla gelişen teknolojilere uyum sağlama yeteneğinin önemi artıyor” dedi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “IT’s My Life Yapı Kredi Bilişim Teknolojileri Buluşması”nda bilişim teknolojileri sektörünün önde gelen 24 şirketinden konuşmacılar, üç farklı salonda eş zamanlı olarak düzenlenen “Geleceği Şekillendiren Teknoloji Trendleri”, “Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik Trendleri” ve “Bilim Kurgudan Gerçeğe: Yapay Zeka ve İleri Analitik” başlıklı oturumlarda son eğilimleri değerlendirerek gelecek beklentilerini paylaştı.

“IT’s My Life” buluşmalarıyla bilişim teknolojileri alanında önde gelen kurumları buluşturmayı ve bilgi paylaşımı ile tüm katılımcılara katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Yapı Kredi CIO’su Cengiz Arslan, etkinlikle ilgili şu değerlendrimeyi yaptı:

“Dijitalleşen dünyada insan hayatına değer katacak teknolojilere odaklanmak ve teknoloji gündemini yakalamak tüm sektörler için hayati önem taşıyor. Yeni teknolojileri altyapılarına doğru şekilde entegre edebilen kurumlar, geleceğe sağlam adımlarla hazırlanıyor. Dijitalleşme, birçok ürün ve hizmet ile operasyonel sürecin yeniden tasarlanmasına olanak tanırken, bilişim alanında da hızla gelişen teknolojilere uyum sağlama yeteneğinin önemi artıyor. Yeniliklere öncülük eden kurumların, bilişim teknolojisi ekipleriyle birlikte değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için her zamankinden daha çevik ve esnek olmaları, sektörün dinamiklerini yakından takip etmeleri gerekiyor. İşte bu doğrultuda ülkemizin geleceğine yön verecek öncü kurumlardan IT profesyonellerini bir araya getirdiğimiz ‘IT’s My Life’ buluşmasını tam dokuz yıldır sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz." (Fotoğraflı)

