FİNANS

"Gelişen ülke bankalarında 2019'da ılımlı baskı oluşabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

Fitch Ratings, gelecek yıl gelişen ekonomilerdeki bankaların üzerinde ılımlı baskının görülmesinin beklendiğini bildirdi

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2019 yılında gelişmekte olan ekonomilerdeki bankaların üzerinde ılımlı baskının görülmesinin beklendiğini duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Gelişmekteki olan ekonomilerin bankalarında 2019 yılında risk dengesinin negatif olmaya devam etmesi olası. ABD’deki yüksek faizin, dolardaki değerlenmenin, sıkılaşan küresel finansal koşulların ve ticaretteki korumacılığın, gelişen piyasalara sermaye akışını engellemesi mümkün. Bu da bazı ülkelerin büyüme görünümlerini düşürebilir.” ifadelerine yer verildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, halen devam eden güçlü küresel ekonomik büyümenin, 2016 yılından bu yana emtia fiyatlarındaki iyileşmenin ve bankaların sağlam mali ölçütlerinin oluşabilecek baskıları dengeleyebileceği vurgulandı.

Bu yılın kasım itibarıyla gelişen ekonomilerde değerlendirilen bankaların yüzde 18’inin negatif görünüme, yüzde 6’sının ise pozitif görünüme sahip olduğu belirtilen açıklamada, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde negatif görünüme sahip bankaların toplam içindeki payını yüzde 33 olduğu, emtia fiyatlarının toparlanması ve büyümenin artmasıyla birlikte negatif görünüme sahip bankaların payının azaldığı belirtildi.

Açıklamada gelişen piyasalarda Türk bankalarının görünümüme ilişkin negatif revizyonların Brezilya ve Katar bankalarındaki revizyonlarla dengelendiği belirtilirken, “Türk bankalarıyla birlikte, Umman ve Kosta Rica bankalarının çoğu negatif görünümünü koruyor.” ifadesine yer verildi.

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