FİNANS

Gemi sektörüne Alman, Hollanda ve İtalyan firmalarından yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 milyon metrekarelik alanda kurulan, 20-22 bin kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğü gemi ve giyim ihtisas organize sanayi bölgelerine Alman, Hollanda ve İtalyan firmaları da yatırım yapacak - Avrasya OSB Tahsis İşleri Koordinatörü Muharrem Çay: - "Gemi İhtisas OSB'de şu ana kadar 91 parselin 28'inin satış işlemi tamamlandı. Şu anda 8-9 proje de ruhsat aşamasında. Onlar da bu sene içinde tesis inşaatlarına başlayacaklar" - "28 firmadan 3'ü yabancı firma. Alman, Hollanda ve İtalyan firmalarımız var"

CEM ŞAN - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 milyon metrekarelik alanda kurulan Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB) ve giyim ihtisas organize sanayi bölgesi niteliğindeki Avrasya OSB'ye yurt dışından da talepler geldiği belirtildi.

Avrasya OSB Tahsis İşleri Koordinatörü Muharrem Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlikköy ilçesinde 4 milyon metrekare alanda iki organize sanayi bölgesi kurulduğunu söyledi.

GİOSB'nin yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik, Avrasya OSB'nin de 2,5 milyon metrekarelik alan üzerinde bulunduğunu ifade eden Çay, iki OSB'nin 192 parselden oluştuğunu, parsellerin 91'inin GİOSB'ye, 101'inin de Avrasya OSB'ye ait olduğunu dile getirdi.

Çay, altyapı çalışmalarının geçen mayısta başladığını, kamulaştırma işlemlerinin, yasal izinlerin tamamlanıp parsel bazında tapuların alındığını belirterek, "Altyapı çalışmaları devam ediyor. İlk etap yıl sonunda tamamlanacak. Şu ana kadar toplam alanın yaklaşık dörtte birinin tahsis ve satış işlemleri gerçekleşti. Satın alan firmalarımızdan inşaata başlayanlar oldu. OSB'de yıl sonu itibarıyla 10-12 firmamız faaliyete geçmiş olacak." diye konuştu.

- LCW yaklaşık 400 bin metrekarelik alan aldı

Arsa tahsisini yaptıktan sonra proje ve ruhsat onaylarıyla birlikte firmaların hemen inşaata başlayabildiklerini anlatan Çay, çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti.

Çay, giyim ihtisas OSB'si olan Avrasya OSB'de sanayi ve ticaret odasına kayıtlı her türlü hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri imalatı, tasarım ve teşhiri, yan sanayi ve üretimi, hazır giyim ve konfeksiyon malzemeleri imalatı ve tedariğiyle ilgili faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere parsel tahsisi yapıldığını söyledi.

Avrasya OSB'de şu ana kadar yaklaşık 10 firmayla sözleşme yapıldığını bildiren Çay, "Avrasya OSB tarafında LCW inşaata başladı. Onlar yaklaşık 400 bin metrekare alan aldılar. 400 bin metrekarelik bir tesis kuruyorlar. Bu sene sonunda ilk etabını faaliyete açacaklar. İlk etabı 110 bin metrekarelik bir alan olacak. Onlar da her yıl 100 bin metrekare tesis açmaya devam edecekler." dedi.

- "20-22 bin kişilik istihdam öngörülüyor"

Çay, GİOSB'de işlerin daha da iyi gittiğini belirterek, "Gemi İhtisas OSB'de şu ana kadar 91 parselin 28'inin satış işlemi tamamlandı. 8-9 proje de ruhsat aşamasında. Onlar da bu sene içinde tesis inşaatlarına başlayacaklar. 28 firmadan 3'ü yabancı. Alman, Hollanda ve İtalyan firmalarımız var. Yurt dışından da talepler gelmeye başladı." diye konuştu.

Mülkiyet sorununun olmadığı GİOSB ve Avrasya OSB'nin, ikinci derece teşvik avantajlarına ilaveten OSB olması dolayısıyla üçüncü bölge teşvik avantajlarından da faydalanabilme imkanı sunduğunu dile getiren Çay, şunları kaydetti:

"Burada önümüzdeki 4-5 yılda toplam 2,5 milyar liralık bir yatırım olmasını bekliyoruz. 1 milyar lirası GİOSB, 1,5 milyar lirası da Avrasya OSB'den gibi. Şu anda yatırımın birinci etabı devam ediyor. İki senelik periyotlar halinde etap etap projeye devam edeceğiz. 20-22 bin kişilik istihdam öngörülüyor. Aslında bu Yalova'ya bir yandan da göçü getirecek bir nokta. Yalova'nın lokasyon açısından avantajı var. İstanbul, Kocaeli ve Bursa üçgeninde 45 dakikalık mesafede milyonlarca nüfusa hatip ediyor. Yani günlük taşımayla bile işçi getirme imkanı sağlayan bir lokasyon."

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Avrasya OSB fabrika Gemi İhtisas OSB Organize Sanayi Bölgesi Yalova yatırım

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