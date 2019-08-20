Gemi ve yat sektörü Uzak Doğu'ya yelken açtı

CEM ŞAN - Ocak-temmuz döneminde yaklaşık 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren gemi ve yat sektöründe Uzak Doğu'da Hong Kong, Singapur ve Japonya'ya rekor ihracat artışları yaşandı. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, dalgalı bir seyir izleyen gemi ve yat sektörünün dış satımı, ocakta yüzde 116, şubatta yüzde 35, martta yüzde 25, nisanda yüzde 168 artmış, mayısta yüzde 59 ve haziranda ise yüzde 60 gerilemişti. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 azalışla 88 milyon 646 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen gemi ve yat sektöründe yılın 7 ayında ise yine geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,75 düşüşle 579 milyon 952 bin dolarlık dış satıma imza atıldı. - Uzak Doğu'ya rekor artış Yeni ufuklara yelken açan gemi ve yat sektörünün ocak-temmuz dönemindeki ihracatında Hong Kong, Singapur ve Japonya'ya rekor artışlar yaşandı. Ocak-temmuzda geçen yıl sadece 51 bin dolar ihracatın yapıldığı Hong Kong'a bu yılın aynı döneminde yüzde 68 bin 454'lük artışla 35 milyon 551 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Hong Kong, bu rakamla yılın 7 ayında en çok ihracat yapılan 6'ncı bölge olarak kayıtlara geçti.

Aynı şekilde geçen yıl ocak-temmuzda sadece 92 bin dolar dış satımın yapıldığı Singapur'a bu yılın 7 ayında yüzde 32 bin 776'lık yükselişle 30 milyon 233 bin dolarlık ihracat yapıldı. Singapur da bu ihracat rakamıyla ilk 10'da 7'nci sırada yer aldı. Geçen yılın 7 ayında 234 bin dolar ihracatın gerçekleştirildiği Japonya'ya ise bu yılın aynı döneminde yüzde 5 bin 875'lik artışla 13 milyon 996 bin dolarlık dış satım yapıldı. Japonya ise bu ihracat rakamıyla 9'uncu sıraya yerleşti. - Aslan payı Norveç'in Gemi ve yat sektöründe ocak-temmuz döneminde en çok ihracat yapılan ülke 146,7 milyon dolarla Norveç oldu. Türkiye'nin yılın 7 ayında en çok ihracat yaptığı ikinci ülke ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azalış ve 53 milyon 641 bin dolarla Marshall Adaları oldu. Üçüncü sıradaki Malta'ya yüzde 67 artışla 50 milyon 921 bin dolar, dördüncü sıradaki Fransa'ya yüzde 833,6 artışla 48 milyon 404 bin dolar ve beşinci sıradaki Kanada'ya ise yüzde 416,2 artışla 37 milyon 847 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.