Genç Arıkovanı'nın hayata dokunan liseli girişimcilerine ödül

İSTANBUL (AA) - Liseli gençlerin girişimci fikirlerini destekçilerle buluşturmak için yola çıkan Genç Arıkovanı kampanyasının sonuçları Turkcell Küçükyalı Plaza'daki törenle kutlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kanserle mücadeleye yönelik xCancer, ilginç fikirleri gerçeğe dönüştürecek ekip bulma uygulaması Ideasity ve Alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştıracak AlzhEv platformda en çok destek alan projeler oldu.

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nın liseli girişimciler için oluşturduğu Genç Arıkovanı’nda en başarılı projeler belirlendi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hayata geçirilen platformda, gençlerin çağın ihtiyaçlarına yönelik yarattığı projeler fonlamaya açıldı.

genc.arikovani.com adresi üzerinde en fazla destek toplayan ilk 3 girişimci, yine Arıkovanı girişimcisinin ürünü olan üç boyutlu yazıcı Alya 3D Printer'ın sahibi oldu. Tüm proje gruplarına ise yine Arıkovanı'nda başarıyla fonlanan diğer bir proje olan Ape Drone hediye edildi.