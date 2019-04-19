Genç bilim insanları İstanbul'da buluşacak

"TÜBA tarafından, TDUBAB adına 2017'de başlatılan ve geleneksel hale getirilen yaz okulunu bu yıl 22-26 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Türk ve akraba topluluklardan genç bilim insanlarının başvurusuna açık olan yaz okuluna Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Kosova, Çin Uygur Bölgesi, Afganistan ve Özbekistan gibi ülkelerden 20'si tam, 5'i yarım burslu olmak üzere toplam 25 genç bilim insanı ve uzmanın katılımını planlıyoruz. Yaz okuluyla, Türk ve akraba topluluklarının yaşadığı kardeş, komşu ve yakın ülkelerin bilim insanları ile profesyonellerin gelişimi ile aralarındaki ilişki ve iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Acar, yazılı açıklamasında, TDUBAB'nin 2015'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Uluslararası Türk Akademisi, Başkurdistan ve Tataristan Bilimler Akademilerince Kazakistan'ın başkenti Astana'da kurulduğunu ifade etti.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliğinin (TDUBAB) 4. Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği Yaz Okulu'nu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, 22-26 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştireceklerini bildirdi.

- Yaz okulunda hangi konular işlenecek?

Acar, yaz okulunda diplomasi ve Türk dış politikası, uluslararası hukuk düzeninin temelleri, teknoloji, kalkınma ve çevre alanlarında iş birliği, bilim diplomasisi ve uluslararası bilimsel ortaklık, anlaşmazlıkların dostane çözümü, uluslararası kuruluşlar gibi başlıkların yanı sıra bölgesel sorunların ele alınacağını ifade etti.

Yaz okulunun hem kamu hem de özel sektördeki genç uzmanlar, lisansüstü öğrencileri ve sosyal bilimler alanında birikime sahip genç akademisyenler için tasarlandığını belirten Acar, etkinliğin uluslararası alanda tanınmış akademisyenlerden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirileceğini ve kapanış töreninde katılımcılara özel sertifika verileceğini bildirdi.

Acar, sosyal bilimler alanlarından birinde yetkin, ilgili alanlarda çalışan ve iyi derecede İngilizce bilmesi gereken başvuru sahiplerinin, dolduracakları forma ek olarak, yaz okuluna katılım gerekçelerini ve ayrıca referans mektuplarını, 30 Nisan'a kadar, özgeçmişleriyle "summerschool@tuba.gov.tr" adresine göndermeleri gerektiğini kaydetti.

