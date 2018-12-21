Genç Çiftçi Akademisi Bursa'da başladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, Ankara, Adana ve Şanlıurfa’dan sonra Bursa'da da ders zilini çaldı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak amacıyla Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Ankara, Adana ve Şanlıurfa'dan sonra Bursa’da da eğitime başladı. Akademinin bu yıl son durağı olan Bursa'daki tanıtım ve imza töreni Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapıldı. Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, "bir bankadan daha fazlası" marka vaadine layık olabilmek amacıyla, bir hayallerini daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını bildirdi. Banka olarak kuruluşlarından itibaren her zaman ülke tarımının yanında olduklarını vurgulayan Göğebakan, şunları kaydetti:

"Yalnızca güneşli günlerde değil, bulutlu ve yağmurlu günlerde de üreticilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sektörün ve üreticinin gelişimi için, sürekli olarak kendimizi yeniledik. Dünya ticaret savaşlarını, ülkemize yönelik kur ataklarını yaşadığımız ve içinden geçmekte olduğumuz şu dönemde dahi, tarım üreticilerimizi korumaya, tarımsal yatırımları ve üretimi desteklemeye, dünden daha güçlü şekilde devam ediyoruz. Ziraat Bankası olarak, yalnızca tarımsal üretimi hedef alan stratejimizi, tarladan tabağa, tarladan sanayiye kadar olan süreci de kapsayacak şekilde, tarımsal değer zincirinin finansmanı olarak değiştirdik. Bankamızdaki değişim ve dönüşüm sürecinde tarım finansmanından hiçbir zaman geri durmadık. Halen, ülkemizin en çok kredi veren Bankası olduğumuz gibi, tarım sektörünün finansmanında da tüm bankalar arasında yüzde 65 payla sektörün en büyük oyuncusu olmaya devam ediyoruz. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı ya da bu sektörde çalışmayı düşünen ya da halen bu alanda çalışan gençlerimize eğitim alma imkanı sağlayarak, ülkemiz tarımı için geleceğin tohumlarını atıyoruz."