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Genç Çiftçi Akademisi Şanlıurfa’da başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Şanlıurfalı genç çiftçilerle eğitimlere başlıyor

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Şanlıurfalı genç çiftçilerle eğitimlere başlıyor.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Şanlıurfalı genç çiftçilerle eğitimlere başlıyor.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ilgili olarak Harran Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Apan Konferans Salonu’nda bir tanıtım ve imza töreni düzenlendi.

Açıklamada törendeki konuşmalarına yer verilen Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan, "Bugün, finans tarafında Ziraat Bankası, eğitim tarafında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi gibi, ülke tarımına farklı yönleriyle katkı sağlayan, ülkemizin iki önemli kurumu olarak, yeni bir yaklaşımla tarıma ve tarımın geleceğine katma değer sağlayacak bir işbirliğini başlatmanın heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnsana yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyor ve bu inançla Türkiye'nin en önemli aktifi olan gençlere tarım alanında yeni bir fırsat sunduklarını bildiren Göğebakan, Şanlıurfa’da da başlatacakları Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile Türkiye'deki tarım bankacılığını farklı bir boyuta taşıdıklarını kaydetti.

Göğebakan, hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin tarımının bugününe ve geleceğine inandıklarını ve güvendiklerini belirterek, "Tarımda verimli, karlı ve sürdürülebilir büyüme ile gelişmeyi sağlamak için eğitimli ve bilinçli üretim yapmanın önemini biliyoruz. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı ya da bu sektörde çalışmayı düşünen ya da halen bu alanda çalışan gençlerimize eğitim alma imkanı sağlayarak, ülkemiz ve ülkemiz tarımı için geleceğin tohumlarını atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık da, bu projenin gençlerin tarıma ilgisini çekmek ve tarımla uğraşanların eğitim düzeyinin yükseltilmesi bakımından fevkalade isabetli bir uygulama olduğunu kaydetti.

Ziraat Genç Çiftçi Akademisi'nin tarımsal üretimde girdilerin azaltılması, çevrenin korunması konusundaki yenilikçi yaklaşımların tarım sektöründe yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Sarıışık, "Bu eğitim programı ile kursiyerlere üretim için gerekli teknik bilgilerin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, iletişim ve iş ahlakı, pazarlama gibi konularda da eğitim verilecek. Bu vesile ile bu projenin hayata geçmesini sağlayan Ziraat Bankası yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf ise şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisiyle, gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı, gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi, halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini artırmayı, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi ve tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmayı hedefliyoruz. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, başlangıcını Ankara’dan yaptığımız, geçtiğimiz hafta Çukurova Üniversitesi’nde ikinci adımını attığımız, bugün de Harran Üniversitemiz ile devam eden bankamızın üniversitelerle iş birliği yaparak gerçekleştirdiği bir eğitim programıdır."

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