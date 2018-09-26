Genç Çiftçi Akademisi Tanıtım Töreni

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, geçmişten bugüne hükümetlerin sermayeyi yönlendirmesiyle Türkiye'nin turizm ve enerjide önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Şimdi dönem, tarım sektörüne büyük oyuncuları getirme dönemidir. Bunu yapmak durumundayız." dedi. Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Genç Çiftçi Akademisi eğitim programının tanıtımı nedeniyle bankanın Yenimahalle'deki Bankacılık Okulu binasında tören düzenlendi. Aydın, burada yaptığı konuşmada, Ziraat Bankasının 155 yaşında olduğunu ifade ederek, "Tarımı konuşuyoruz. Tarımı işin tepesine yerleştirmemiz, sektörü doğru anlatmamız gerekiyor." diye konuştu. Eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın devletle iş yapmış zenginlerin bir bölümünü turizme yönlendirdiğini hatırlatan Aydın, bugün Türkiye'nin turizm gelirinin 30 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Aydın, ülkenin cari açık nedeniyle her yıl 60 milyar dolar bulması gerektiğine işaret ederek, "Turizmin olmadığını düşünün, bu cari açık nerede olur? Yeni hükümetlerimiz sermaye birikimi olanlara enerjiyi gösterdi. Türkiye, düne nispetle müthiş enerji yatırımları yaptı. Şimdi dönem, tarım sektörüne büyük oyuncuları getirme dönemidir. Bunu yapmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası olarak tarımda büyük oynayanlarla birlikte olacaklarını vurgulayan Aydın, sadece Nevşehir, Ankara için üretenlerin, içinde bulunulan çağda yaşayamayacaklarını anlattı. Aydın, işletmelerin belli bir noktaya gelmesi için finansmanın önemine dikkati çekerek, bunun yanında işi bilmenin, heves etmenin de parametreler arasında yer aldığını dile getirdi. Türkiye'nin cari açığının oluşmasında tarım sektörünün ithalatının da etkili olduğunu aktaran Aydın, şöyle devam etti: "Her iş ortağımızın bu işi belli bir noktaya ulaştırmak için gayret ettiğini biliyorum. Matematiği olmayan işleri yavaş yavaş kenara koymalıyız. Sonunda yaptığımız işin bir çıktısı olmalı. Bu çıktıda belli bir dönem devletin sübvansiyonu olmalıdır ama bir ürünü 5 ayrı yerden yapıyoruz, hiçbirini yan yana getirip göremiyoruz. O kadar girdiye rağmen bizim önümüzdeki çıktı tartışılır." - "Aklı ve bilimi uygulamaların içinde tutmalıyız" Eğitim programının ortaklarından Ankara Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de her Türk insanının içinde tarıma dair bağ olduğunu belirterek, bu anlamda programı heyecan ve umut verici bulduğunu söyledi.

Dünyada su, enerji ve gıdanın değerinin asla değişmediğini vurgulayan İbiş, "Gıda en önemli konuların başında geliyor. Çünkü bugün toplumun beslenme alışkanlıkları değiştiği için kuşaklar arasında da fiziksel ve bilişsel farklılıklar oluyor. Bir sonraki kuşak bir öncekine göre çok daha önde gidiyor." ifadesini kullandı. İbiş, gıda üretimi için akıl ve bilimin önemine dikkati çekerek, "Bunları uygulamaların içinde tutmamız gerekiyor. Bilinçli tarımı hep ön planda tutmalıyız. Ülkemiz için hep 'tarım ve hayvancılık ülkesi' denir. Verileri analiz ettiğimiz zaman bu tabloyu görmüyorum." dedi. Program kapsamında Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin çok güzel bir iş birliğine imza attıklarını belirten İbiş, eğitim ve üretimde birlikte hareket edilmesini çok önemsediklerini anlattı. İbiş ve Aydın, konuşmaların ardından eğitim programıyla ilgili protokolü imzaladı. - Eğitim programı hakkında Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmenin yanı sıra girişimcilik bilinci kazandırmak amacını taşıyan, banka, üniversite ve kamu-özel sektör iş birliğine dayanan bir eğitim programı olarak tanımlandı.