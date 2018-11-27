FİNANS

Genç Çiftçi Akademisi'nin Ankara'daki ilk teorik eğitimleri tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf: - "Adana, Bursa ve Şanlıurfa'da aralık ayında başlatmayı planladığımız eğitimler için başvuru kabul etmeye başladık. Önümüzdeki haftadan itibaren Ankara'da ikinci sınıfımızı da başlatmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin Ankara’daki ilk teorik eğitimleri tamamlandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin Ankara’daki ilk sınıfı, teorik eğitimlerini tamamladı.

Genç Çiftçi Akademisi, geçen ay Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle hayata geçirilmiş ve pilot sınıfı Ankara’da eğitime başlamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Ankara'daki ilk sınıf için teorik eğitim aşamasını geçen hafta tamamladıklarını belirterek, ilk sınıftaki katılımcıların 5 haftalık eğitim bölümünde teorik olarak öğrendikleri işleri fiilen yaparak tecrübe edecekleri ve pekiştirecekleri pratik eğitim aşamasına geçtiklerini kaydetti.

Akademinin Adana, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenlenecek eğitim programları için de başvuru kabul etmeye başladığını bildiren Pişmaf, "Tanıtım toplantımızda duyurduğumuz üzere, büyükbaş süt hayvancılığı konusundaki programı önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde de başlatacağız. Bu çerçevede Adana, Bursa ve Şanlıurfa'da aralık ayında başlatmayı planladığımız eğitimler için bankamızın internet sayfası üzerinden başvuru kabul etmeye başladık. Önümüzdeki haftadan itibaren Ankara’da ikinci sınıfımızı da başlatmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pişmaf, akademinin, tanıtımını yaptıkları günden itibaren yoğun bir ilgi uyandırdığını ve çok sayıda başvuru aldıklarını belirterek, akademinin bir defaya mahsus yapılmadığını, yeni sınıflarla devam edecek bir program olduğunu bildirdi.

İlk sınıflara katılamayan gençlerin yaptıkları başvuruların daha sonra açılan sınıflar için sürekli olarak değerlendirildiğini aktaran Pişmaf, 2019 yılında eğitim konularını ve düzenleneceği şehirleri artırarak Genç Çiftçi Akademisi'ni devam ettirmeyi planladıklarını kaydetti.

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Genç Çiftçi Akademisi ziraat bankası

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