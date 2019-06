'Genç Çiftçi' desteği ile kurduğu çiftlikte yılda 2 bin kaz yetiştiriyor 

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Güroymak ilçesinde Sağlık Teknikerliği Bölümü mezunu Yunus Orkin (29), 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin TL destek alarak, çocukluk hayali olan kaz yetiştirmek için çiftlik kurdu. Küçük bir kuluçka makinesi ile başladığı işini büyüten Orkin, yılda 2 bin kaz yetiştiriyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Sağlık Teknikerliği bölümünden 4 yıl önce mezun olduktan sonra memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine dönen Yunus Orkin, ailesinin beyaz et ihtiyacı için kaz beslemeye başladı. Orkin, ardından 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin TL destek alarak kaz çiftliği kurdu. Orkin ve ailesi, şimdilerde yetiştirdikleri kazları, Türkiye’nin çeşitli illerine satıyor:

Kars gibi Güroymak ilçesinin de kaz yetiştiriciliğine uygun olduğunu anlatan Orkin, üniversiteden mezun olduktan sonra kaz yetiştiriciliği yapmaya karar verdiğini anlattı. Orkin, şöyle konuştu:

"Mezun olduktan sonra Güroymak’a gelerek 'Genç Çiftçi' destek programına başvurdum. Buradaki yetkililer de bizlere 30 bin TL destek sağladılar. Bu parayla yeni kuluçka makineleri ve yumurta satın aldık. Kısa sürede civcivlerimizi yetiştirdik. Bugün yılda yaklaşık 2 bin kaz ve civciv yetiştiriyoruz. Dünyanın en değerli hayvansal yağlarından biri kazın iç yağıdır. Bunun üretimi de kazların soğuk havada yedikleri kardan dolayı ısınmak için ürettiklerini biliyoruz. Çocukluktan beri kaz yetiştiriciliği hayalim vardı. Bunu da eskiden beri kışlık beyaz et ihtiyacımızı karşılamak için yapıyorduk. Küçük çapta yerli 3- 5 kaz besliyorduk. Bu işe başladıktan sonra 'Linda' ırkını getirdik. Bu ırkın hem et verimi, hem de yumurta verimi yüksek. Yaklaşık 4 yıldır da bu ırkı besliyorum. Daha sonra Almanya’da 'Mast' denilen bir ırk var. Onu da getirdik. Bu ırk hem etiyle, hem de yumurtasıyla Linda ırkını ikiye katlıyor. Biz kaz yetiştiriciliğini bu bölgede yaygınlaştırmak istiyoruz. Şu an kazlardan elde ettiğimiz yumurta ve eti bölgeye pazarlıyoruz. Bölgenin civciv ihtiyaçlarını da karşılamak istiyoruz. Çünkü çok yoğun bir talep var. Şu anda 2 dönümlük bir alanda bu işi yapıyorum. Bu kadar kısıtlı bir alanda işimi büyütebilmem benim için büyük başarı."