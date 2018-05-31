Genç çiftçi desteklerinde süre düzenlemesi

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan başvurularda nihai listeler, proje değerlendirme komisyonunun onayının ardından 2 ay içinde ilan edilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 24 Mart'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle desteğe hak kazanan genç çiftçi projelerine ilişkin ilan süresi düzenlendi. Buna göre, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak başvurular, proje değerlendirme komisyonu tarafından incelenecek. Komisyonca hazırlanan nihai listeler de onayı takip eden 2 ay içinde belirlenen yerlerde ilan edilecek.

