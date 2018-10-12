Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kırsal Cerrah Mahallesi'nde oturan genç çiftçi Yeşim Yorga'ya (19), 'Kırsal Kalkınma Destekleri' projesi kapsamında hibe edilen 5 manda teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsal Kalkınma Destekleri' programında yer alan hibe projesine başvuruda bulunan Yeşim Yorga'ya, mandaları teslim edildi. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Yorga, kamyonetle getirilen hayvanları ailesiyle teslim alıp ahıra götürdü.

Mandaları teslim eden İnegöl Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Ekren, "Kırsaldaki genç çiftçileri desteklemek amacıyla, 2018 yılında müracaat eden Yeşim Yorga kardeşimize manda desteklemesi çıkmış bulunmakta. Bu kapsamda mandalarımız yurt içinden temin edilmiş ve kendisine teslim ettik. 4 dişi, 1 erkek olmak üzere toplamda 5 manda. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.

Yeşim Yorga ise "Başvurum babamın isteği ile oldu; ama ben de istedim, hayvanları seviyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum. Mandaları besleyeceğiz, büyütmeyi, geliştirmeyi planlıyorum" diye konuştu.

