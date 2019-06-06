FİNANS

Genç fikirler "melek yatırımcılar"la kanatlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Başlangıç aşamasındaki bir iş fırsatına yatırım yaparak, o girişimin büyümesini ve gelişmesini sağlayan melek yatırımcılar için verilen lisans sayısı 476'ya ulaştı - Melek yatırımcılar niteliklerine göre değerlendirildiğinde, 159'unun tecrübeli, 183'ünün servet sahibi, 134'ünün de yüksek gelirli olduğu görüldü

DENİZ ÇİÇEK - "Melek yatırımcılık" olarak bilinen bireysel katılım sermayesi (BKS) sistemine dahil olmak için verilen lisans sayısı 476'yı bulurken, lisans alanların büyük bölümünü servet sahibi ve yüksek gelirli yatırımcılar oluşturdu.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 yılında faaliyete alınan bireysel katılım sermayesi sistemi kapsamında henüz başlangıç aşamasındaki bir iş fırsatına yatırım yapılarak, girişimin büyümesi ve gelişmesi amacıyla sermaye ve bilgi birikimi sağlayan melek yatırımcılık için lisans veriliyor.

Lisans sayısı 2013'te 155, 2014'te 120, 2015'te 69, 2016'da 68 ve 2017'de 33 olarak kaydedildi. Geçen yıl bu amaçla verilen lisans sayısı 26 olurken, bu yılın ilk 3 ayında 5 yatırımcı daha lisans aldı.

Bu çerçevede bugüne kadar verilen bireysel katılım sermayesi lisans sayısı 476 olarak kayıtlara geçti.

Lisans başvurularının yüzde 80'i Marmara Bölgesi'nden yapıldı. Marmara'yı yüzde 12 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 6 ile Ege Bölgesi takip etti.

Verilen lisansların illere göre dağılımında ise yüzde 76 ile İstanbul başı çekti. Bu ili yüzde 8 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir izledi.

- İlköğretim mezunu da var

Melek yatırımcılar niteliklerine göre değerlendirildiğinde, 159 yatırımcının tecrübeli, 183 yatırımcının servet sahibi, 134 yatırımcının da yüksek gelirli olduğu görüldü.

Eğitim durumuna göre bakıldığında, yatırımcıların 35'inin doktoralı, 426'sının lisans ve yüksek lisans eğitimi gördüğü, 13'ünün ise lise mezunu olduğu belirlendi. İki ilköğretim mezununun melek yatırımcı lisansı alması da dikkati çekti.

Lisans sahiplerinin yüzde 48'i istatistik, matematik, mühendislik, mimarlık ve doktorluk gibi sayısal-fen bilimleri alanlarında mesleğe sahipken, yüzde 41'i işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve avukatlık gibi sosyal bilimler alanında faaliyet gösteriyor.

Melek yatırımcıların ağırlıklı yaş ortalaması 35 ile 55 arasında değişirken, 20 ve 25 yaş arasında 2, 65 ve 75 yaş arasında ise 15 melek yatırımcı bulunuyor.

- Yüksek getiri için yatırım

Melek yatırımcıların bu alana yönelmesinin nedeni yüzde 44 ile büyüme potansiyeli ve yüksek getiri olurken, bu gerekçeyi yüzde 24 ile maddi ve manevi destekte bulunma imkanı izledi.

Bireysel katılım sermayesi sistemi üzerinden ilk yatırım 2013 yılında gerçekleştirilirken, bugüne kadar yapılan yatırımlarda bireysel katılım yatırımcıları yüzde 10 hisse bedeli için ortalama 78 bin 370 lira sermaye aktardı.

Öte yandan, 31 Mart itibarıyla sistemdeki toplam yatırım başvurusu tutarı 11 milyon 889 bin 206 lirayı buldu, 11 milyon 739 bin 206 lira yatırım başvurusu başarıyla sonuçlandırıldı.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 91'i çalışan sayısına göre mikro işletme sayılırken, geri kalanı küçük işletme kategorisinde yer aldı.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 48'ini yazılım ve uygulama-geliştirme, yüzde 17'sini e-ticaret, yüzde 9'unu bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, yüzde 9'unu veri tabanı faaliyetleri oluşturdu.

Destek verilen yatırımcıların yüzde 59'unun profesyonel beyaz yakalı, yüzde 32'sinin girişimci ve yüzde 9'unun serbest meslek sahibi olduğu görüldü.

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”
Bayram dopingi! Yüzde 95'i aştıBayram dopingi! Yüzde 95'i aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bireysel Katılım Sermayesi Hazine melek yatırımcı

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Otomotiv devi iki şirket birleşmekten vaz mı geçti?

Otomotiv devi iki şirket birleşmekten vaz mı geçti?

Denizin üstüne yapılıyor!

Denizin üstüne yapılıyor!

"Milli görev" dedi, çağrı yaptı!

"Milli görev" dedi, çağrı yaptı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Bakan Pakdemirli: Trüf mantarında hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Tokat'ta domates fidesi ekimi başladı

Tokat'ta domates fidesi ekimi başladı

Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı

Domates ve domates ürünleri ihracatından 603 milyon dolarlık gelir sağlandı

Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

Avrupa Birliğinden Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya “İş Ödülü”

Turizme bayram dopingi! Doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Bayram dopingi! Yüzde 95'i aştı

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.