DENİZ ÇİÇEK - "Melek yatırımcılık" olarak bilinen bireysel katılım sermayesi (BKS) sistemine dahil olmak için verilen lisans sayısı 476'yı bulurken, lisans alanların büyük bölümünü servet sahibi ve yüksek gelirli yatırımcılar oluşturdu.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 yılında faaliyete alınan bireysel katılım sermayesi sistemi kapsamında henüz başlangıç aşamasındaki bir iş fırsatına yatırım yapılarak, girişimin büyümesi ve gelişmesi amacıyla sermaye ve bilgi birikimi sağlayan melek yatırımcılık için lisans veriliyor.

Lisans sayısı 2013'te 155, 2014'te 120, 2015'te 69, 2016'da 68 ve 2017'de 33 olarak kaydedildi. Geçen yıl bu amaçla verilen lisans sayısı 26 olurken, bu yılın ilk 3 ayında 5 yatırımcı daha lisans aldı.

Bu çerçevede bugüne kadar verilen bireysel katılım sermayesi lisans sayısı 476 olarak kayıtlara geçti.

Lisans başvurularının yüzde 80'i Marmara Bölgesi'nden yapıldı. Marmara'yı yüzde 12 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 6 ile Ege Bölgesi takip etti.