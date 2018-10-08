Genç girişimci yılda 20 ton mantar üreten tesis kurdu

"Üretim tesisinin enerjisini güneşten sağlamak için yeni nesil akıllı seralar yapan bir şirketle ortak hareket etme kararı aldık. Yeni kuracağımız akıllı sera sistemi ile el değmeden üretim yapacağız ve enerji üretimini de güneş enerjisinden alarak yüzde 40’a varan tasarruf sağlayacağız. Üretimden ve enerji tasarrufundan elde ettiğimiz yüzde 40’lık tasarrufla yeni iş imkanları sağlayacağız."

Talep yoğunluğuna yetişemediklerini vurgulayan Şahin, "Ürünlere talep fazla olduğu için hiç pazar sorunu yaşamıyoruz. Yılda yaklaşık 200 bin lira gelir elde ettik." ifadesini kullandı.

Kendisi gibi genç girişimlere istihdam yaratmanın en büyük amaçlarından biri olduğunu vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mantar yetiştiriciliğini araştırıp, öğrendim. Para yokluğundan eğitimime devam edemedim ancak bu durum beni araştırmaya sevk etti. Şimdi kazanıyorum. Genç çiftçi olarak ülkeme fayda sağlayacağım hem de yarım bıraktığım okulumu tamamlayacağım. Bu ülkenin hem üretken insana hem de eğitimli insana ihtiyacı var. Devletim zor günümde destek verdi ben de zoru başardım. Şimdi de gençlere istihdam ortamı yaratmak amacıyla yeni projeler hazırlamak istiyorum."

