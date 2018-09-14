FİNANS

Genç girişimciler StartUpCampus Programı ile hız kazanacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

Endeavor Derneği ve Akbank iş ortaklığında hazırlanan StartUpCampus Girişimcilik Programı seçtiği girişimcileri Kasım 2018 - Ocak 2019 tarihlerinde 10 haftaya yayılan  eğitim, atölye ve mentorluk süreciyle destekleyip yatırımcılarla buluşturarak büyümelerini hızlandırmayı amaçlıyor.  StartUpCampus’e katılan tüm startup’lara ayrıca program ana destekçisi ve iş ortağı olan Akbank’ın inovasyon ekibiyle tanışma ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı sunulacak.  StartUpCampus Programı, girişimciliği bir kariyer yolu olarak seçmiş, şirketini kurmuş veya erken aşama ürününü pazara sunup ilk satışını gerçekleştirmiş, 35 yaşın altındaki girişimcileri 10 haftalık programa kabul ediyor.  Programın ilk döneminde 12 startup, girişimcilere özel olarak tasarlanmış  eğitim ve atölyelere katılıp Endeavor’ın deneyimli mentorlarınden mentorluk desteği alacak ve yatırımcılarla bir araya gelecek.  StartUpCampus Programı’na 12 startup’ın her birinden seçilen bir girişimci ve bir kurucu ortak dahil edilebilecek.  Kurucu ortaklar ayrıca program sonunda gerçekleştirilecek Demo Day ile yatırımcılara sunum yapma imkanı bulacak.  Programı başarıyla tamamlayan girişimciler ayrıca Endeavor’ın ulusal ve uluslararası mentor ve girişimci network’üne erişim şansını yakalayacaklar.

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Endeavor Derneği ve Akbank iş ortaklığında hazırlanan StartUpCampus Girişimcilik Programı seçtiği girişimcileri Kasım 2018 - Ocak 2019 tarihlerinde 10 haftaya yayılan eğitim, atölye ve mentorluk süreciyle destekleyip yatırımcılarla buluşturarak büyümelerini hızlandırmayı amaçlıyor.
StartUpCampus’e katılan tüm startup’lara ayrıca program ana destekçisi ve iş ortağı olan Akbank’ın inovasyon ekibiyle tanışma ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı sunulacak.
StartUpCampus Programı, girişimciliği bir kariyer yolu olarak seçmiş, şirketini kurmuş veya erken aşama ürününü pazara sunup ilk satışını gerçekleştirmiş, 35 yaşın altındaki girişimcileri 10 haftalık programa kabul ediyor.
Programın ilk döneminde 12 startup, girişimcilere özel olarak tasarlanmış eğitim ve atölyelere katılıp Endeavor’ın deneyimli mentorlarınden mentorluk desteği alacak ve yatırımcılarla bir araya gelecek.
StartUpCampus Programı’na 12 startup’ın her birinden seçilen bir girişimci ve bir kurucu ortak dahil edilebilecek. Kurucu ortaklar ayrıca program sonunda gerçekleştirilecek Demo Day ile yatırımcılara sunum yapma imkanı bulacak.
Programı başarıyla tamamlayan girişimciler ayrıca Endeavor’ın ulusal ve uluslararası mentor ve girişimci network’üne erişim şansını yakalayacaklar.
Türkiye’nin her yerinden genç girişimciler tarafından kurulmuş startup’lara açık olan programa başvurular www.casecampus.org web sitesi üzerinden 5 Ekim Cuma gün sonuna kadar yapılabilecek.
Başvurularda; başvuran kurucu ortağın ana ortaklardan ve 35 yaşın altında olması, şirketin kurulmuş ya da MVP’nin (erken aşama ürün) pazar sunulmuş olması, ilk satışın yapılmış olması, kurucu ortaklar dışında en az bir çalışanının olması gibi kriterler aranacak.

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