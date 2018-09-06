FİNANS

Genç girişimcilerden "fiyat artışı" tepkisi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu: - "Türkiye'de sayısız sektördeki ürün fiyatları keyfi olarak artırılıyor" - "Bu, ekonomik krizi fırsata çevirmek değil, vurgunculuktur. Kriz yeniliklerle yeni pazarlarla fırsata çevrilir, zamlarla değil"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Türkiye'de sayısız sektörde ürün fiyatlarının keyfi olarak artırıldığını belirterek "Bu, ekonomik krizi fırsata çevirmek değil, vurgunculuktur. Kriz yeniliklerle yeni pazarlarla fırsata çevrilir, zamlarla değil." ifadesini kullandı.

Allıoğlu, yazılı açıklamasında, ekonomideki gelişmelerin fırsatçıları harekete geçirdiğini vurguladı.

Son dönemde Türkiye'de sayısız sektördeki ürün fiyatlarının keyfi olarak artırıldığına dikkati çeken Allıoğlu, "Bu, ekonomik krizi fırsata çevirmek değil, vurgunculuktur. Kriz yeniliklerle yeni pazarlarla fırsata çevrilir, zamlarla değil. Krizi fırsata çevirmek, vurgunculuk yapmak değildir. Bugün bazı temel girdilerde yaşanan artışı gerekçe göstererek tüm ürünlerde keyfi olarak abartılı fiyat artışına giden kişi ve kuruluşlar ülkemize ve milletimize büyük kötülük yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Allıoğlu, çeşitli sektörlerde milyonlarca kalem ürüne yapılan yüksek zamların ekonomik krizin boyutunu daha da yükselttiğinin altını çizerek alım gücü düşen vatandaşın ve ayakta kalma mücadelesi veren işletmelerin, bu vurgunlara karşı denetimlerin artırılmasını, fırsatçılara asla taviz verilmemesini beklediğini anlattı.

Bazı kuruluşların "krizi fırsata çevirme" mantığını yanlış anladığını belirten Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzde 50-60'lara varan fiyat artışlarıyla fırsatçılık yaparak değil, işletmenin hizmet alanı ve büyüklüğüne göre çok çeşitli önlemler alarak krizden çıkmak mümkündür. Önce topyekun tasarruf etmeli, milli ve yerli ürünler kullanmaya gayret göstermeliyiz. Krizi fırsata dönüştürmek için de ürettiğimiz mal ve hizmetlerin pazarlanması noktasında içte ve dışta yeni pazar arayışlarına girmeli, devletin ve çeşitli kuruluşların sağladığı hibe, teşvik ve desteklerden yararlanmalı, hizmette yeniliklere kapı aralamalıyız. Bu süreci olabildiğince kısa zamanda atlatabilmek için görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeli fakat asla umutsuzluğa kapılmamalıyız."

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