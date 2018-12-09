FİNANS

Genç girişimcilerden Lübnan Büyükelçisi Muallim'e ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 09.12.2018 11:36 | Son Güncelleme

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu: - "Birçok büyükelçilikle temasımız, sonrasında da ilgili ülkeyle ticari iş birliğine dönük çalışmalarımız oldu. Aynı iş birliğinin Lübnan ile de olmasını istiyoruz"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, dernek üyelerinin dış ticaretlerini geliştirmelerinin önem taşıdığını belirterek, "Birçok büyükelçilikle temasımız, sonrasında da ilgili ülkeyle ticari iş birliğine dönük çalışmalarımız oldu. Aynı iş birliğinin Lübnan ile de olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GGYD'den yapılan açıklamaya göre, Allıoğlu başkanlığındaki dernek yönetimiyle dış ilişkiler kurulu, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'i ziyaret etti.

Allıoğlu, söz konusu ziyarette, derneğin faaliyetleri ve yabancı misyon temsilcileriyle ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Dernek üyelerinin dış ticaretlerini geliştirmelerinin, yurt dışı iş bağlantısı bulunmayan üyelerin dış ticaretle tanışmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Allıoğlu, "Bu anlamda özellikle büyükelçilikleri köprü olarak görüyoruz. Şimdiye değin birçok büyükelçilikle temasımız, sonrasında da ilgili ülkeyle ticari iş birliğine dönük çalışmalarımız oldu. Aynı iş birliğinin Lübnan ile de olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim

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