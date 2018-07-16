Genç işsizlik 23 ayın en düşük seviyesinde

AYŞENUR SAĞLAM/DİLARA ZENGİN - Türkiye'de genç işsizlik oranı nisanda yüzde 16,9 ile son 23 ayın en düşük seviyesine gerilerken, söz konusu oranla Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi ortalamalarına yakın bir performans yakalandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgiye göre, nisanda işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla yüzde 16,9 olarak belirlendi. Söz konusu rakamla genç işsizlik oranında 23 ayın en düşük seviyesi yakalandı. Genç işsizlik oranı en son Mayıs 2016'da yüzde 17,4 seviyesindeydi.

Bu yılın nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla genç işsizlik oranı kadınlarda yüzde 24,6'dan yüzde 22'ye, erkeklerde yüzde 17,2'den yüzde 14,1'e geriledi.

Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı bu dönemde yüzde 21,3 olarak kayıtlara geçti. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 22,1 düzeyindeydi. Söz konusu gruptaki kadınların oranı yüzde 30,6, erkeklerin oranı yüzde 12,4 olarak sıralandı.