Genç işsizlikte düşüş sürüyor

AYŞENUR SAĞLAM - ZEYNEP AKYIL - Türkiye'de genç işsizlik oranı martta yüzde 17,7 ile son 22 ayın en düşük seviyesine gerilerken, söz konusu oranla Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) ortalamalarına yakın bir performans yakalandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgiye göre, martta işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 3,7 puanlık azalışla yüzde 17,7 olarak belirlendi.

Bu oran şubat ayında yüzde 19, geçen yılın aynı döneminde yüzde 21,4 seviyesindeydi. Söz konusu rakamla genç işsizlik oranında son 22 ayın en düşük seviyesi yakalandı. Genç işsizlik oranı en son Mayıs 2016'da yüzde 17,4 seviyesindeydi.

Bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla genç işsizlik oranı kadınlarda yüzde 25'ten yüzde 22,7'ye, erkeklerde yüzde 19,3'ten yüzde 15'e geriledi.

Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı bu dönemde yüzde 21,8 olarak kayıtlara geçti. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 23 düzeyindeydi. Söz konusu gruptaki kadınların oranı yüzde 31,1, erkeklerin oranı yüzde 12,9 olarak sıralandı.