Genç TABA-AmCham kuruldu

İSTANBUL (AA) - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham), vizyonu ve hedeflerine katkı sağlayacak yeni gençlik yapılanması ile Genç TABA-AmCham'i hayata geçirdi.

Genç TABA-AmCham'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Amerika arasındaki bağlantı noktası olan TABA-AmCham, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Amerikan Ticaret Odası’nın Türkiye Temsilcisi olan kuruluş Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da, ABD'de; Washington, Chicago ve New York temsilcilikleri ile faaliyet gösteriyor.

TABA-AmCham, vizyonu ve hedeflerine katkı sağlayacak yeni gençlik yapılanması ile Genç TABA-AmCham'i hayata geçirerek gençliğin enerjisi ile gücüne güç katmaya karar verdi.

Genç TABA-AmCham Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu liderliğinde oluşan yeni yönetim, 13 genç isimden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç TABA-AmCham Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, ABD ile Türkiye arasında devam etmekte olan hassas ilişkilere pozitif ivme sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti: