Genç TABA-AmCham kuruldu

İSTANBUL (AA) - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham), vizyonu ve hedeflerine katkı sağlayacak yeni gençlik yapılanması ile Genç TABA-AmCham'i hayata geçirdi.
Genç TABA-AmCham'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Amerika arasındaki bağlantı noktası olan TABA-AmCham, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Amerikan Ticaret Odası’nın Türkiye Temsilcisi olan kuruluş Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da, ABD'de; Washington, Chicago ve New York temsilcilikleri ile faaliyet gösteriyor.
TABA-AmCham, vizyonu ve hedeflerine katkı sağlayacak yeni gençlik yapılanması ile Genç TABA-AmCham'i hayata geçirerek gençliğin enerjisi ile gücüne güç katmaya karar verdi.
Genç TABA-AmCham Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu liderliğinde oluşan yeni yönetim, 13 genç isimden oluşuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç TABA-AmCham Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, ABD ile Türkiye arasında devam etmekte olan hassas ilişkilere pozitif ivme sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Genç TABA-AmCham olarak, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve tüm bunların yanında Türkiye ve ABD arasındaki tarihsel dostluğun değişen dünya şartlarında daha da pekiştirilmesini ve her iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel yararına olacak şekilde geliştirilmesi adına harcanan çabaya genç bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemize daha çok yabancı yatırımcının gelmesi açısından önemli bir misyon üstleneceğiz. Bunun yanı sıra girişimcilik projeleri ile ihracatı artıracak stratejiler üzerinde de çalışacağız."
Genç Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (Genç TABA-AmCham) Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
"Başkan Zafer Küçükşabanoğlu, Başkan Vekili Murat Keçeciler, Başkan Yardımcısı Kaan Turgut Özal, Başkan Yardımcısı Yaşar Civan Şahin, Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Yılmazbilen, Genel Sekreter Ersin Başyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri; Bilal Bilici, Seda Suna, Aysen Gizem Günsev, Halil Mert Tanyel, Selman Yücebıyık, Ahmet Gültan, Cihan Mısırlı."
Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?
EPDK'dan elektrik zammıyla ilgili önemli açıklama
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum