FİNANS

Genç TABA-AmCham kuruldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

TABA-AmCham, vizyonu ve hedeflerine katkı sağlayacak yeni gençlik yapılanması ile Genç TABA-AmCham'i hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham), vizyonu ve hedeflerine katkı sağlayacak yeni gençlik yapılanması ile Genç TABA-AmCham'i hayata geçirdi.

Genç TABA-AmCham'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Amerika arasındaki bağlantı noktası olan TABA-AmCham, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Amerikan Ticaret Odası’nın Türkiye Temsilcisi olan kuruluş Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da, ABD'de; Washington, Chicago ve New York temsilcilikleri ile faaliyet gösteriyor.

TABA-AmCham, vizyonu ve hedeflerine katkı sağlayacak yeni gençlik yapılanması ile Genç TABA-AmCham'i hayata geçirerek gençliğin enerjisi ile gücüne güç katmaya karar verdi.

Genç TABA-AmCham Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu liderliğinde oluşan yeni yönetim, 13 genç isimden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç TABA-AmCham Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, ABD ile Türkiye arasında devam etmekte olan hassas ilişkilere pozitif ivme sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Genç TABA-AmCham olarak, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve tüm bunların yanında Türkiye ve ABD arasındaki tarihsel dostluğun değişen dünya şartlarında daha da pekiştirilmesini ve her iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel yararına olacak şekilde geliştirilmesi adına harcanan çabaya genç bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemize daha çok yabancı yatırımcının gelmesi açısından önemli bir misyon üstleneceğiz. Bunun yanı sıra girişimcilik projeleri ile ihracatı artıracak stratejiler üzerinde de çalışacağız."

Genç Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (Genç TABA-AmCham) Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Başkan Zafer Küçükşabanoğlu, Başkan Vekili Murat Keçeciler, Başkan Yardımcısı Kaan Turgut Özal, Başkan Yardımcısı Yaşar Civan Şahin, Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Yılmazbilen, Genel Sekreter Ersin Başyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri; Bilal Bilici, Seda Suna, Aysen Gizem Günsev, Halil Mert Tanyel, Selman Yücebıyık, Ahmet Gültan, Cihan Mısırlı."

PARTNERAnnesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!Annesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!
Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son bulduBeylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu
Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptıTicaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genç TABA AmCham

En Çok Okunan Haberler

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akıncı İHA’ya ASELSAN’dan özel radar

Akıncı İHA’ya ASELSAN’dan özel radar

Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

Antalya Mobilya Fuarı açıldı

Antalya Mobilya Fuarı açıldı

Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

Beylikdüzü'nde 12 yıllık bekleyiş son buldu

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Ticaret Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında mutabakat zaptı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı iki yeni istasyon için anlaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.