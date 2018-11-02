FİNANS

Genç tasarımcılar için Paris kapısı Adana’dan aralandı 

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (ATHİB) düzenlediği 7.

Genç tasarımcılar için Paris kapısı Adana’dan aralandı 

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (ATHİB) düzenlediği 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın 10 finalisti, tasarımlarını Paris Premiere Vision ile Design Week Turkey fuarlarında sergileme imkanına kavuştu.
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (ATHİB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) desteğiyle bu yıl yedincisini düzenlediği Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
TİM Başkanvekili ve ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın üretmeye, çalışmaya, kalbini ve ruhunu vatan uğrunda feda etmeye devam ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Bu anlamlı töreni pamuğun beşiği olan Milli Mensucat Fabrikası’nda yapmaya karar verdik. Biz daha çok ihracat yapmak ve istihdam sağlamak istiyoruz.
“Dokuduğumuz kumaşlar duygu içermektedir. Biz de bu yolda kumaşlarımıza ayrı bir renk, duygu, coşku katmaları için genç tasarımcılarımızı destekliyor ve birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz.
“Bu sene kumaşlarımıza Yeni Nesil Dokunuşlar ile anlam kattık. Yeniliklerin yanında, hayallerimizi de kumaşlarla birleştirdik.
“Her geçen senenin sonunda da gerek gençlerimizi gerekse de kumaşlarımızı bambaşka boyutlara taşıdık. Bizler, gençlerin hayallerini ülkemizin hayalleri ile gerçekleştirmek için varız.”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de 7’incisi düzenlenen kumaş tasarım yarışmasının Türkiye’de tasarım algısını artırmada ve yeni yeteneklerin keşfedilmesinde çok büyük payı olduğunu söyledi. Gülle, “Çünkü tasarım beraberinde getirdiği know-how ile uluslararası rekabette her zaman bizi bir adım ileriye götürüyor. Bugün fiyatı 5 dolar olan sıradan bir kumaş, tasarım farkı ile değerini 26 dolara çıkarabiliyor. İnanıyorum ki bugün hayalleri ile kumaşa hayat veren genç yarışmacılarımız, yarının güçlü Türkiye’sinin de tasarlayıcıları olacaklar” dedi.
Törene katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkmak için tasarıma dayalı, markalı, katma değeri yüksek ürünlere ve ülkenin ihracatını bu yönde arttırılması gerektiğine dikkat çekti ve “Kaliteli tasarım yolunda tasarımcılarımıza bu ve benzeri yarışmalarla hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 143 tasarımcımızı destekledik” dedi.
Törende birinciliği 1919 yılında kurulan Bauhaus sanat ve tasarım okulunun oluşturduğu ekolü ele alan “Düzlem” isimli dokuma kumaş koleksiyonu ile Berna Süslü kazandı.
“New Butterfly’ koleksiyonu ile Şansım Televi Boğa ikinci olurken, “Muture Core” koleksiyonu ile Gizem Nur Bağ ise üçüncü sırada yer aldı.
Aralarında tekstil moda tasarım ve tekstil mühendisliği bölümlerinde okuyan 16 üniversiteden 74 yarışmacının başvurduğu ve 10 finalistin yarıştığı etkinlikte dereceye girenler ödüllerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’ın elinden aldı. Yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 12 bin lira ve 3’üncüye de 9 bin lira ödül verildi.
İlk 3’e girenler Ticaret Bakanlığı'nın uygun gördüğü kontenjan çerçevesinde yurtdışında eğitim imkanına da kavuştu. Gecede dereceye giren ilk 10 finaliste dokuma tezgahı hediye edildi. (Fotoğraflı)

Genç tasarımcılar için Paris kapısı Adana’dan aralandı Genç tasarımcılar için Paris kapısı Adana’dan aralandı

PARTNERMünbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflarMünbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
Düşük polarlı şeker pancarı, üreticinin tadını kaçırdıDüşük polarlı şeker pancarı, üreticinin tadını kaçırdı
Bitlis'te nar dalında çatladı, hasat yapılamadıBitlis'te nar dalında çatladı, hasat yapılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Vergi rekortmentleri açıklandı!

Vergi rekortmentleri açıklandı!

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır

Düşük polarlı şeker pancarı, üreticinin tadını kaçırdı

Düşük polarlı şeker pancarı, üreticinin tadını kaçırdı

Bitlis'te nar dalında çatladı, hasat yapılamadı

Bitlis'te nar dalında çatladı, hasat yapılamadı

Çelik ihracatı 10 ayda yüzde 35 artışla 12 milyar doları aştı

Çelik ihracatı 10 ayda yüzde 35 artışla 12 milyar doları aştı

Akbank, “Kampüste Caz” ile Türkiye’yi dolaşacak

Akbank, “Kampüste Caz” ile Türkiye’yi dolaşacak

Yandex Map Editor ile haritalarda düzenleme yapılabiliyor

Yandex Map Editor ile haritalarda düzenleme yapılabiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.